Dossier: Projetos petrolíferos polémicos do Uganda – 10 questões

O Uganda afirma que os seus projectos petrolíferos, incluindo o Oleoduto de Petróleo Bruto da África Oriental, irão gerar valor para o desenvolvimento; grupos ambientalistas dizem que são antiéticos. O Relatório África procura ambos os lados da história.

Enquanto dois estaleiros de construção no oeste do Uganda estão cheios de trabalhadores para dar vida a um grande projecto petrolífero, o Oleoduto de Petróleo Bruto da África Oriental (EACOP), os activistas climáticos continuam a pressionar na direcção oposta.

A gigante francesa do petróleo e do gás TotalEnergies e a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) estão a desenvolver o maior projecto de sempre do Uganda, com uma carteira de investimentos estimada entre 15 mil milhões e 20 mil milhões de dólares.

Persistem questões controversas sobre o impacto do projecto no ambiente, possíveis violações dos direitos humanos e compensação para as pessoas afectadas pelo oleoduto, que transportará petróleo do oeste do Uganda para a cidade costeira de Tanga, na Tanzânia.

Em Julho, a Human Rights Watch divulgou um relatório com esta mensagem às instituições financeiras e seguradoras: ‘Para combater a expansão da indústria dos combustíveis fósseis e o seu efeito nas alterações climáticas, não forneça apoio, financeiro ou outro, ao desenvolvimento da EACOP.’

O governo do Uganda argumentou que o relatório era “malicioso e equivocado” e “não se baseava na informação disponível ou no envolvimento com instituições do Uganda”.

O Africa Report entrevistou responsáveis do Uganda, activistas climáticos e investigadores para obter uma visão equilibrada das questões espinhosas que continuam a alimentar a polarização sobre o projecto e sobre o sector petrolífero em geral. Aqui estão as 10 questões.

1. Quais são as emissões de carbono do Uganda?

No seu relatório, a Human Rights Watch afirmou que a EACOP é um grande emissor de gases com efeito de estufa . Referindo-se a um relatório do Climate Accountability Institute divulgado no ano passado, a organização observa que a EACOP produzirá 379 milhões de toneladas equivalentes de dióxido de carbono durante a sua vida.

O governo contesta o número. Irene Batebe, secretária permanente do Ministério da Energia e Desenvolvimento do Ministério do Uganda, disse ao The Africa Report que “as estimativas do governo das emissões de carbono para os 25 anos do projecto são de 4 milhões de toneladas”.

Ela argumenta que as emissões de carbono do projeto serão insignificantes.

2. Quando é o momento certo para a transição energética do Uganda?

Para mitigar o impacto das alterações climáticas, países e empresas em todo o mundo estão a fazer a transição para projetos de baixo carbono a médio prazo e projetos líquidos de carbono zero a longo prazo.

A questão para os países em desenvolvimento como o Uganda é: Quando será o momento certo para tal transição?

Para os ativistas climáticos, a hora é agora. “A EACOP será um desastre contínuo para o planeta, contribuindo para a crise climática”, afirmou a Human Rights Watch no seu relatório.

O Uganda argumenta que não pode renunciar ao seu petróleo , que considera um elemento central da transformação económica. Tal como outros países africanos, o Uganda também afirma que não deve ser responsabilizado pelas emissões de carbono dos países desenvolvidos.

Por exemplo, o Global Carbon Project estima que o país produziu 5,8 milhões de toneladas de CO2 em 2021, o que é quase cinco vezes inferior às emissões de carbono da cidade de Londres em 2021.

Batebe diz que o Uganda compreende o “potencial e as limitações” das energias renováveis e está a prosseguir a transição energética em linha com a resolução da União Africana, que incentivou os países do continente a utilizar todos os seus recursos energéticos. Ela também diz que o governo está integrando a energia solar no projeto EACOP, que é neutro em carbono.

“A EACOP integrou a utilização da solarização e da rede nacional, que são energias renováveis, como fontes de energia”, afirma. “O quadro jurídico do Uganda protege as receitas do petróleo para projectos de infra-estruturas e de desenvolvimento, o que inclui projectos de energias renováveis.”

3. Quem financiará a EACOP?

Mesmo enquanto a CNOOC e a TotalEnergies se apressam a construir infra-estruturas essenciais para o projecto petrolífero iniciar a perfuração, ainda persistem questões sobre quem financiará a EACOP.

Os activistas climáticos visaram várias instituições financeiras globais, exigindo-lhes que se abstivessem publicamente de financiar a construção do gasoduto.

O último banco a assumir um compromisso público foi o japonês Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, em maio, que atuou como consultor financeiro no projeto.

Contudo, o Standard Bank da África do Sul não descartou a possibilidade de financiar o projecto. O governo do Uganda também continua certo de que irá garantir o financiamento da China.

4. As pessoas que perderam as suas terras serão devidamente compensadas?

Os campos anti e pró-EACOP discordaram sobre vários componentes da compensação para as pessoas afectadas.

Os activistas argumentaram que o processo tem estado repleto de abusos em que o governo e as empresas petrolíferas subvalorizaram a terra e atrasaram o pagamento da compensação.

No ano passado, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução apelando à suspensão do projecto petrolífero até que as “graves preocupações em matéria de direitos humanos” fossem resolvidas.

Também não há consenso sobre o número total de pessoas afetadas. A Human Rights Watch e outros activistas estimaram o número em mais de 100.000, mas o governo do Uganda estimou o número em apenas 13.546 pessoas, ugandeses e tanzanianos.

Numa entrevista ao The Africa Report , Felix Horne, investigador ambiental sénior e autor principal do relatório de observação dos direitos humanos sobre a EACOP, disse que o número oferecido pelo Uganda e pela TotalEnergies é o de famílias afectadas pelo projecto e não de indivíduos.

“A Total Energies usa o termo ‘pessoas afectadas pelo projecto’, mas apesar do nome, refere-se ao número de agregados familiares e não ao número de indivíduos”, disse ele.

“O número ‘mais de 100.000’ provém de um cálculo realizado anteriormente por Les Amis de la Terre , que, de um modo geral, considera o número de famílias dos documentos do projeto multiplicado pelo tamanho médio da família.”

5. Os activistas estão a ser intimidados e reprimidos?

Nos últimos quatro anos, activistas alegaram que estão a ser assediados e intimidados por funcionários do Uganda e por empresas petrolíferas.

Em 2021, seis funcionários do Instituto Africano de Governação Energética (AFIEGO), uma importante organização da sociedade civil, foram detidos no Uganda por questões jurídicas , depois de o governo ter ordenado o encerramento da organização por alegadamente operar sem licença.

Vários activistas ugandenses e internacionais, bem como pessoas que vivem onde a TotalEnergies está a perfurar petróleo, processaram a empresa em Junho num tribunal francês. Entre os argumentos apresentados no caso estava o de que “vários demandantes sofreram ameaças, assédio e prisão simplesmente por ousarem criticar projectos petrolíferos”.

6. Será a EACOP uma «catástrofe» para o ambiente?

Os activistas ambientais alertaram que a EACOP terá impactos devastadores no ambiente nos dois países que o projecto irá afectar, embora nenhum detalhe tenha sido fornecido.

Durante o debate no parlamento da UE no ano passado, um legislador argumentou que o gasoduto “atravessa 16 áreas protegidas e matará hipopótamos” e afectará “230 rios que servem 44 milhões de ugandeses”. Perplexos com as observações, as autoridades ugandenses pediram aos parlamentares da UE que viessem mostrar-lhes os 230 rios .

No seu relatório, a Human Rights Watch afirma que as possibilidades de “rupturas de condutas, tratamento inadequado de resíduos e outros impactos de poluição” causarão danos significativos ao ecossistema.

7. O projecto petrolífero de Tilenga irá prejudicar o turismo?

A TotalEnergies irá perfurar petróleo no Parque Nacional Murchison Falls – o maior parque do Uganda, que atrai mais de 50.000 visitantes por ano.

O sector do turismo é o principal gerador de divisas do Uganda, contribuindo anualmente com cerca de 1,6 mil milhões de dólares , o que se estima ser 7,7% do PIB do país. Então, será que os danos ambientais e a má publicidade em torno do projecto dissuadirão os visitantes?

A TotalEnergies e o governo afirmam estar cientes dos efeitos das atividades petrolíferas no meio ambiente. A Total afirma que está autorizada a perfurar uma área “representando 10%” do parque nacional, alegando que “restringiu intencionalmente o desenvolvimento a menos de 0,05% da área de superfície”.

Batebe diz que a TotalEnergies foi autorizada a perfurar apenas 10 plataformas no parque nacional, acrescentando que foram implementadas medidas rigorosas, como garantir que as tubulações sejam enterradas no subsolo e a vegetação restaurada. Ela também diz que a TotalEnergies não foi autorizada a construir acampamentos para homens dentro do parque.

8. Os projectos petrolíferos do Uganda irão afectar a pesca?

A CNOOC irá perfurar petróleo de dois a sete quilômetros de profundidade no Lago Albert. Tais actividades de perfuração, dizem os activistas climáticos, são uma receita para o desastre.

O Lago Albert, que alimenta o Rio Nilo, é considerado parte do sistema de zonas húmidas Murchison Falls-Albert Delta Ramsar. É o principal sistema de zonas húmidas da região onde será perfurado petróleo. No seu relatório, a Human Rights Watch observa que mais de um milhão de pessoas na bacia hidrográfica de Murchison dependem dela para pescar e obter água.

Quanto ao Lago Albert, o relatório observa que “é o maior contribuinte para a indústria pesqueira do Uganda, sustentando cerca de 43% das pescas do país”.

9. Porque é que o Uganda tem dificuldades em atrair investidores para o seu projecto de refinaria?

Museveni quer uma refinaria, mas não consegue atrair investidores. Há mais de uma década que ele tem cortejado investidores para uma refinaria de 60 mil barris por dia, que forneceria petróleo aos mercados locais e regionais.

A CNOOC e a TotalEnergies não compraram a ideia de Museveni. Tentou então vendê-lo aos líderes da Comunidade da África Oriental, oferecendo-lhes a oportunidade de serem acionistas do projeto, mas apenas a Tanzânia aceitou.

Outras empresas globais têm-se mostrado relutantes em comprometer fundos para o projeto, afirmando que este foi concedido a um consórcio de investidores em 2018, mas não conseguiu tomar forma. Em 2018, o Uganda assinou um acordo-quadro com o Albertine Graben Refinery Consortium (AGRC), mas o acordo expirou em 30 de junho de 2023 sem que os parceiros tivessem chegado a uma decisão final de investimento.

Após o termo do acordo, o governo do Uganda disse que está aberto a novas propostas de “fornecedores de capital do sector público” para a refinaria.

10. Como será utilizado o dinheiro do petróleo?

O governo do Uganda estima que irá ganhar 69,7 mil milhões de dólares durante a vida útil do projecto petrolífero. Prometeu que as receitas serão investidas em infra-estruturas que transformarão os sectores críticos do país – da educação à saúde, estradas e energia, entre outros.

No entanto, o sigilo do governo com documentos relacionados com o petróleo levantou suspeitas de que a opacidade dificulta o escrutínio do desempenho do sector e de como as receitas do petróleo serão gastas.

Apesar de existirem leis claras que estipulam que as receitas do petróleo devem ser investidas em projectos de infra-estruturas, o governo não respeitou estas leis. Nos últimos anos, o governo retirou dinheiro das contas petrolíferas para financiar despesas recorrentes do orçamento nacional.