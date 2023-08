Foi demitido o comandante-chefe das forças aeroespaciais da Rússia, o general Sergey Surovikin. O coronel-general (nomenclatura russa) Viktor Afzalov assume, interinamente, as funções, por decisão do ministério da Defesa.

Surovikin, no referido posto desde 2017, não era visto em público desde o motim dos Wagner, em junho. Nessa altura, chegou a publicar um vídeo em que exortava o líder do referido grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, a pôr fim ao motim.

As agências noticiosas russas, mas também as estrangeiras, diziam que Surovikin, que chegou a comandar as operações militares russas na Ucrânia, estava a ser investigado por possível cumplicidade na referida revolta.

Há cerca de um mês tinha sido afastado outro general, Ivan Popov. Esta alta patente das Forças Armadas russas tinha acusado dirigentes do ministério da Defesa russo de traição e de falta de apoio às tropas.