Criação de parques de energia solar: o terreno é uma restrição vinculativa? O caso da Índia

Energia Solar na Índia

Hoje, a Índia é o quarto maior produtor de energia solar do mundo. A abordagem inicial do governo previa incentivos para centrais e projetos de energia solar de menor dimensão. Isso, no entanto, não funcionou. Segundo o governo, “projetos desenvolvidos de forma dispersa levam a maiores custos de projeto por MW e maiores perdas de transmissão. Projectos individuais de menor capacidade incorrem em despesas significativas no desenvolvimento do local, na construção de linhas de transmissão separadas para a subestação mais próxima, na aquisição de água e na criação de outras infra-estruturas necessárias. Também leva mais tempo para os promotores do projecto adquirirem terrenos, obterem todos os tipos de autorizações e permissões, etc., o que acaba por atrasar o projecto.”

Para superar estes problemas, em 2014, o governo indiano introduziu um esquema intitulado “Desenvolvimento de Parques Solares e Ultra-Mega Projectos de Energia Solar”, que deveria durar até 2023–24 e agora foi prorrogado até 2025–26. O esquema propunha “apoiar os Estados/UTs na instalação de parques solares em vários locais do país com vista a criar a infra-estrutura necessária para a implementação de projectos de energia solar. Os parques solares fornecem terrenos desenvolvidos adequados com todas as liberações, sistema de transmissão, acesso à água, conectividade rodoviária, rede de comunicação, etc.

Este esquema permitiu a criação de parques solares por entidades governamentais, pelos próprios governos estaduais e empresas privadas. Embora o esquema previsse o comissionamento de 40 GW de energia solar, de acordo com a declaração do ministro em Julho de 2023, cerca de 12 GW foram concluídos e, no total, 38 GW de capacidade cumulativa foram sancionadas. Embora apenas 12 GW de capacidade tenham sido adicionados até agora, isto já tornou a Índia o terceiro maior produtor de energia solar na Ásia e o quarto no mundo.

Terreno como restrição para o desenvolvimento do parque solar

A geração de energia solar exige muita terra, e o governo estima que 1 MW de adição de energia solar requer cerca de 4 a 5 acres de terra. Estima-se que a necessidade total de terreno para cumprir a meta do governo de produzir 175 GW através de energia renovável esteja na faixa de 55.000–125.000 quilómetros quadrados (5.500.000–12.500.000 hectares). Até agora, foram desenvolvidos 170 mil hectares. Embora esta seja uma pequena proporção do total de terras necessárias, o facto de esta quantidade de terras ter sido adquirida num período de tempo relativamente curto levanta a questão de saber se a terra é realmente uma restrição vinculativa.

Por um lado, a disponibilidade de terrenos tem sido apontada por muitos como um dos problemas mais importantes na instalação de parques solares. Por exemplo, de acordo com uma reportagem, “Além dos preços dos módulos, a aquisição de terrenos tem sido um grande desafio para os fabricantes de energia solar”. Uma fonte citada no relatório disse: “A instalação de um megawatt de energia solar requer, em média, quatro acres de terra. Portanto, vários desenvolvedores enfrentam desafios para adquiri-lo e esse é um dos motivos do atraso.”

Outra notícia afirma que a terra continua a ser um problema para projectos de energias renováveis devido aos maus registos fundiários, à falta de políticas explícitas de atribuição de terras para energias renováveis e aos atrasos nas autorizações para uso da terra.

De acordo com outro artigo, embora a maior parte das terras favoráveis à radiação solar coincida com terrenos baldios na Índia, “os terrenos baldios também não são favorecidos pelos promotores de projectos. O desenvolvimento de projectos em terrenos baldios aumenta os custos, em parte devido ao terreno inóspito e em parte devido à falta de infra-estruturas de apoio. A infraestrutura de transmissão necessária para transportar a energia gerada para os centros consumidores também aumenta os custos.” Isto significa que os terrenos agrícolas com boas características de localização são mais procurados.

Por outro lado, estão a ser adquiridos terrenos através de diferentes mecanismos para o desenvolvimento de grandes parques solares. Isto mostra que, apesar da persistência de problemas duradouros nos mercados fundiários, estes não se tornam restrições vinculativas. É verdade que, com toda a probabilidade, criam custos de transacção significativos para todas as partes envolvidas.

Aquisição de terrenos para parques solares

Uma rápida pesquisa em documentos estatais e notícias revela uma combinação de pelo menos cinco estratégias diferentes para disponibilizar terrenos para parques de energia solar. Estes são:

1. Arrendamento de terras privadas

2. Arrendamento de terras do governo

3. Comprar terrenos de forma privada

4. Aquisição de terras pelo governo

5. Aquisição consensual de terras pelo governo

Estes mecanismos variados destacam, portanto, um certo grau de adaptabilidade ao lidar com as restrições presentes nos mercados fundiários. Os parques de energia solar foram aprovados, comissionados e desenvolvidos através destes mecanismos. Há dois aspectos desses mecanismos que merecem destaque:

i) A ênfase na utilização de terras governamentais não utilizadas: Este é um desenvolvimento bem-vindo, uma vez que grandes extensões de terras governamentais permanecem não utilizadas ou subutilizadas. A utilização destas terras para o desenvolvimento de projectos energéticos assinala uma mudança na abordagem no sentido de uma maior utilização e monetização de terras não utilizadas e reduz a pressão sobre terras que já estão a ser utilizadas para outros fins, como a agricultura.

ii) A mudança para o arrendamento de terras em oposição à compra ou aquisição através de domínio eminente: Os elevados custos dos terrenos significam que a compra de terrenos ou a sua aquisição ao abrigo das leis de aquisição de terrenos estão a tornar-se cada vez mais difíceis. Isto está exigindo uma mudança em direção ao arrendamento de terras.

O que isso mostra sobre a terra ser uma restrição vinculativa

As metas oficiais para projetos de parques solares não foram cumpridas e a indisponibilidade de terrenos constitui um sério constrangimento. Os governos estão a adaptar-se a estas restrições através de diferentes mecanismos para disponibilizar terrenos para parques de energia solar.

De facto, uma grande quantidade de terra foi disponibilizada através da utilização de diferentes mecanismos. O facto de estes mecanismos estarem a funcionar é uma indicação de que os mercados fundiários podem funcionar se os mecanismos políticos correctos forem adoptados.

O facto de os acordos de arrendamento estarem a funcionar com êxito realça o facto de que não podemos utilizar os exemplos mais extremos – de falha na compra ou aquisição – para compreender a natureza dos mercados de terras. O arrendamento de terras é uma transacção perfeitamente viável e legítima nos mercados fundiários, e a vontade dos proprietários de arrendar as suas terras à indústria realça o facto de que as transacções privadas nos mercados fundiários funcionam bem, desde que, mais uma vez, sejam utilizados os mecanismos políticos correctos.

O facto de estarem a ocorrer inovações nos mecanismos políticos após a reforma da lei de aquisição de terras de 1894 também suscita uma reflexão adicional: talvez a antiga lei de aquisição fosse uma restrição intelectual vinculativa. Os amplos poderes discricionários de que goza o Estado indiano ao abrigo dessa lei e os baixos montantes de compensação a pagar facilitaram a aquisição de terras, e a aquisição compulsória de terras tornou-se o padrão para facilitar todo o desenvolvimento industrial. A sua reforma em 2013 forçou provavelmente o Estado indiano a pensar fora da caixa.

Em conclusão, as políticas fundiárias e as abordagens relativas à utilização da terra parecem constituir um constrangimento vinculativo maior do que a disponibilidade da terra.