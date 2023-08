Canoagem: Angolano nas meias-finais do mundial da Alemanha

O angolano Domingos Pacavira qualificou-se esta quarta-feira, na cidade de Duisburgo, na Alemanha. para as meias-finais dos 200 metros do Campeonato do Mundo de Canoagem.

O apuramento do estreante, por sinal no mesmo país em que o seu pai, Fortunato Pacavira, antigo atleta olímpico, estreou-se ao serviço da equipa nacional, no mundial de 2007, é fruto do sexto lugar obtido na série três, com o tempo de 45 segundos e 935 décimos entre sete concorrentes.

Nas meias-finais, agendadas para sexta-feira, Pacavira vai disputar os três primeiros lugares que qualifica para a final A, diante de Jasmin Klebic (Bósnia e Herzegovina), Adel Mojallalimoghadam (Irão), Alejandro Rodriguez (Colômbia), Oleksii Koliadych (Polónia) e Artur Guliev (Uzbequistão).

Na prova, que envolve oito opositores, o atleta nacional competirá, igualmente, com os canoistas da Letónia (Stanislavs Lescinskis) e o iraquiano Kadhim Aldain.

Neste evento, do 4º ao 6º colocados, apura para a final B mas, já sem hipótese de disputar o pódio da prova.

Ainda na manhã desta quarta-feira, Angola competiu em Kayak, com Geovany Bofila que falhou a qualificação para a fase seguinte nos 500m, ao ficar em oitavo lugar com o tempo de1min:55 segs.573 decs.

A equipa angolana volta competir às 16h55, em canoa individual, com Banilson Sandanos 1000m e Manuel António e Benilson Sanda nos 1000m de canoa dupla (C2)