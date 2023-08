BRICS últimas notícias: bloco concorda com regras para abrir o caminho para mais membros

Os líderes do BRICS abriram caminho, esta tarde, para adicionar novos membros ao grupo pela primeira vez desde 2010, depois de chegarem a acordo sobre os termos de um alargamento do grupo que esperam que aumente a sua influência no cenário mundial.

“Temos um documento, que adotámos, que estabelece diretrizes e princípios, processos para considerar países que desejam tornar-se membros do BRICS”, disse o ministro sul-africano das Relações Internacionais e Cooperação, Naledi Pandor, à Rádio Ubuntu na quarta- feira . “O anúncio mais detalhado será feito pelos líderes do BRICS” antes da conclusão da sua cimeira anual em Joanesburgo, que termina quinta-feira, disse ela.

Ela não citou nomes, mas dezenas de países demonstraram interesse em potencialmente aderir ao bloco, incluindo Arábia Saudita, Indonésia, Egito e Argentina. Uma expansão do grupo de potências dos mercados emergentes poderia ajudar a aumentar o seu peso global e contrariar o domínio do Grupo dos Sete . A China , apoiada pela Rússia e pela África do Sul, tem sido o principal impulsionador da adição de mais membros, mas a Índia, que teme que o bloco possa tornar-se um porta-voz do seu vizinho, e o Brasil têm defendido uma abordagem cautelosa.

India apoia expansão, convoca consórcio espacial (15h58)

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deu apoio público à adição de novos membros aos BRICS e o presidente chinês, Xi Jinping, apelou à aceleração do processo .

“ A Índia apoia totalmente a expansão da adesão ao BRICS e saudamos o avanço neste sentido com base no consenso”, disse Modi. Ele também sugeriu a criação de um consórcio espacial BRICS.

Banco do BRICS pretende aumentar empréstimos em moeda local (15h45)

O Novo Banco de Desenvolvimento, o credor multilateral fundado pelos BRICS, pretende aumentar a parcela do financiamento que capta em moedas locais de menos de 20% para 30%, disse Leslie Maasdorp, seu diretor financeiro, à Bloomberg.

Ele também disse que o país está a lutar para encontrar projectos viáveis para financiar como parte do seu compromisso de 3 mil milhões de dólares para a iniciativa de Transição Energética Justa da África do Sul, observando que “precisamos de projectos financiáveis que tenham passado por processos de devida diligência, e há uma escassez”.

China criará parque científico do BRICS, afirma Xi (12h42)

A China criará um parque de incubação de ciência e inovação para as nações do BRICS, disse Xi num discurso na cimeira. Ele também disse que os membros do bloco concordaram em uma ação rápida para iniciar um grupo de estudo de inteligência artificial e expandir sua cooperação na área.

Rússia sediará Cimeira dos BRICS de 2024 (12h37)

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o seu país realizará a próxima cimeira dos BRICS em Kazan, em outubro do próximo ano. Dirigindo-se remotamente à reunião de Joanesburgo através de um link de vídeo, ele propôs a criação de uma comissão do BRICS para garantir rotas de transporte de carga. Ele também instou os BRICS a aumentarem o seu papel no sistema monetário internacional e a expandirem a utilização de moedas nacionais.

Brasil quer envolvimento do BRICS na diplomacia ucraniana (12h30)

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na cúpula que a guerra da Rússia na Ucrânia destacou as limitações do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que as nações do BRICS precisam trabalhar juntas para acabar com os combates.

“Procurar a paz é um dever e um imperativo para um desenvolvimento justo e sustentável”, disse ele. “A guerra na Ucrânia tem efeitos globais. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas não posso ficar indiferente às mortes e à destruição que aumentam a cada dia.”