Ano lectivo 2023/2024 começa na primeira sexta-feira de Setembro

O Ministério da Educação (MED) anunciou, esta quarta-feira, em Luanda, que a abertura oficial do ano lectivo 2023/2024 será no próximo dia 01 de Setembro e o seu término a 31 de Julho do próximo ano.

De acordo com um documento a que a ANGOP teve acesso, o I trimestre, as actividades lectivas têm início a 04 de Setembro e terminam a 15 de Dezembro de 2023, período que corresponde a 17 semanas, das quais 15 lectivas, correspondentes a 73 dias.

Indica ainda que durante este período vai decorrer o Concurso Académico como “Olimpíadas de Matemática, Física, Literacia Financeira”, “Concurso de redacção da SADC”, assim como de “ Leítura”.

Já o II trimestre terá o início a 03 de Janeiro e termina a 28 de Março de 2024, neste período decorrem a “ Avaliação Nacional da 2ª classe (Proficiência da Fluidez da Leitura)”, “Avaliação Nacional de Aferição da 5ª e 8ª classes (Aprendizagens de Língua Portuguesa e Matemática)”.

Assim como a realização dos jogos provinciais escolares que vão até ao dia 15 de Março e para a pausa do II trimestre reserva a realização dos jogos zonais escolares, a acontecer de 01 a 12 de Abril.

Segundo a nota , o III trimestre inicia a 08 de Abril e se estende até 31 de Julho de 2024, neste período decorrem as seguintes actividades “XII Edição da Olimpíadas de Matemática”, “Realização da 6ª Edição da Feira de Amostras do Sistema Educativo –Educa- Angola 2024”, “Olimpiadas da Matemática da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP)” assim como a “ Realização da Fase Final da 6ª Edição das Olimpíadas de Física”.

O ano lectivo 2022/2023 teve início no dia 06 de Setembro de 2023 em todas as instituições pré-escolares, Ensino Primário e Secundário, Públicas, Comparticipadas e Privadas.