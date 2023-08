Zelenskyy diz que a Rússia vai perder esta guerra

O presidente ucraniano agradeceu esta segunda-feira aos legisladores dinamarqueses por ajudarem o seu país a resistir à invasão russa. Durante uma visita a Copenhaga, um dia depois de a Dinamarca e os Países Baixos terem anunciado que irão fornecer a Kiev aviões de guerra F-16, Volodymyr Zelenskyy disse aos legisladores que se a invasão russa for bem-sucedida, outras partes da Europa estarão em risco devido à agressão militar do Kremlin.

“Todos os vizinhos da Rússia estão ameaçados se a Ucrânia não prevalecer”, disse o presidente num discurso no exterior do parlamento da Dinamarca, antes de se deslocar à Grécia, o quarto país europeu que visita em três dias, para conversações com o governo.

Zelenskyy afirmou que a Ucrânia está a defender os valores ocidentais de liberdade e democracia contra a tirania, e que não tem dúvidas de que o seu país vai ganhar esta guerra.