Técnico assume favoritismo sobre Madagáscar

O treinador da Selecção Nacional de futebol, Pedro Gonçalves, assumiu que Angola é favorita no jogo decisivo frente ao Madagáscar, para o CAN´2024, a disputar-se no próximo dia 7 de Setembro, no Estádio Tundavala, no Lubango, província da Huila.

Em antevisão ao desafio da 6ª e última jornada do Grupo E de apuramento ao Campeonato Africano das Nações, na Côte d´Ivoire, no próximo ano, o técnico admitiu à Rádio 5, a partir de Portugal, fortes possibilidades da equipa superar o adversário e conseguir qualificação.

O seleccionador vai anunciar nos próximos dias, a convocatória dos integrantes da equipa, tendo em vista à partida que vai definir a qualificação dos Palancas Negras, na maior montra do futebol africano.

Reiterou que o objectivo da Selecção Nacional é vencer, o único resultado que interessa para os objectivos traçados.

“No histórico, entre as duas selecções, nos cinco jogos disputados, contabilizam-se quatro empates e uma vitória para Angola. “A expectativa é grande, pois queremos estar presentes nesta competição. A jogar em casa, diante dos nossos adeptos no Lubango, o objectivo é a qualificação”, disse.

Pedro Gonçalves não vê nenhuma contrariedade em disputar o jogo fora de Luanda, onde prevê uma avalanche muito grande de apoiantes para transmitirem o calor aos Palancas Negras rumo a Côte d´Ivoire.

“Penso que à atmosfera no Lubango está a ser criada, no sentido de termos um forte apoio e que os jogadores se sintam em casa. Será a primeira vez, para muitos, jogar naquela cidade, e sabemos que vamos contar também com o apoio do público”, frisou.

Acrescentou que a Selecção Nacional representa todos os angolanos e havendo condições de jogar noutras cidades e com forte mobilização, que é claramente a favor.

Defendeu que vão focar nos pontos positivos e acreditar claramente, que terão um forte apoio da população do Lubango e que depois se traduzirá na performance em campo, com uma vitória e a consequente qualificação ao CAN.

Angola é segunda do Grupo E, com oito pontos, menos um que o líder Ghana, a RCA é terceiro, com sete, enquanto que o Madagáscar, possui apenas dois.