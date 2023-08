Prigozhin publica primeiro vídeo desde motim na Rússia e insinua que está na África

O chefe mercenário russo Yevgeny Prigozhin postou seu primeiro discurso em vídeo desde que liderou um motim de curta duração no final de junho, aparecendo em uma postagem de mídia social que ele sugeriu ter sido filmada na África.

No vídeo, postado nos canais do Telegram afiliados ao grupo Wagner na segunda-feira, Prigozhin fala em tornar a Rússia maior em todos os continentes e a África mais livre. É provável que isso eleve os temores ocidentais de que Wagner possa expandir suas operações na África após um golpe no Níger que assumiu tons antiocidentais.

Prigozhin é visto em uma área deserta em camuflagem com um rifle nas mãos. Ao longe estão homens armados e uma caminhonete.

A Reuters não conseguiu localizar geograficamente ou verificar a data do vídeo. Os comentários de Prigozhin e algumas postagens nos canais pró-Wagner sugeriram que foi filmado na África.

“A temperatura é de +50 – tudo como gostamos. Wagner PMC (empresa militar privada) torna a Rússia ainda maior em todos os continentes e a África – mais livre”, diz Prigozhin no vídeo.

“Justiça e felicidade – para o povo africano, estamos tornando a vida um pesadelo para o ISIS, a Al Qaeda e outros bandidos”, afirma ele.

Ele então diz que Wagner está recrutando pessoas e o grupo “vai cumprir as tarefas que foram definidas”. O vídeo vem acompanhado de um número de telefone para quem quiser entrar no grupo.

Wagner já está presente no Mali, vizinho do Níger, onde seus combatentes foram contratados em 2021 por uma junta militar que ordenou a saída das tropas francesas e das forças de paz da ONU que ajudaram o exército do Mali a combater os insurgentes islâmicos por uma década.

Por Maxim Rodionov e Estelle Shirbon