Morreu Toto Cutugno, vencedor da Eurovisão em 1990

Toto Cutugno, conhecido em Itália e no estrangeiro pelo seu êxito “Un Italiano vero” e pela sua vitória na Eurovisão em 1990 com “Insieme: 1992”, morreu hoje aos 80 anos, em Milão.

De acordo com a agência de notícias italiana Ansa, Toto Cutugno, nascido em 7 de julho de 1943, morreu esta terça-feira no hospital San Raffaele, em Milão, onde estava internado devido ao agravamento de doença prolongada.

O funeral de Toto Cutugno está marcado para quinta-feira, 24 de agosto, às 11h00, na Basílica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo, na viale Argonne 56, em Milão.

O cantor italiano contou com 15 participações no festival de Sanremo, com uma atuação histórica em 1990 ao lado de Ray Charles, e foi autor de sucessos apreciados no exterior, como é o caso de “L’Italiano”, “Il tempo se ne va”, “La mia musica”, “Solo noi”.

O maior sucesso de Toto Cutugno data de 1983: “Un Italiano vero”, canção também conhecida simplesmente como “L’italiano”, que alcançou o primeiro lugar nas tabelas musicais de Itália e da Suíça, e o número dois em França.

Além de cantou, Toto Cotugno foi ainda apresentador de televisão: em 1987 esteve à frente de uma edição de sucesso de “Domenica In”.

Salvatore Cutugno, conhecido como Toto Cutugno compôs também para muitos cantores franceses, especialmente na década de 1970, como Michel Sardou (“En chantant”), Mireille Mathieu, Gérard Lenorman, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Herve Vilard e Sheila.

Em 1990, foi o vencedor da Eurovisão, com o tema “Insieme: 1992”, uma canção sobre a Europa, tornando-se assim, depois de Gigliola Cinquetti em 1964, no segundo italiano a vencer o Festival Eurovisão. Eem 2021, teve o prazer de passar o prémio aos Maneskin, que venceram o concurso com “Zitti E Buoni”.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, recordou o cantor através da rede social X (antigo Twitter): “Adeus a Toto Cutugno, um verdadeiro italiano”.

O ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, lembrou, por sua vez, “um artista orgulhoso em ser italiano, apreciado também no estrangeiro, cujos sucessos foram a banda sonora de uma época”.

O cantor e compositor vendeu mais de 100 milhões de discos, segundo o Corriere della Sera.