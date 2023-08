Moçambique integra-se na Agência Espacial Africana

Depois do fracasso da missão lunar russa, cuja sonda colidiu na Lua depois de girar fora de controlo, a India vai, por sua vez, tentar a sua sorte, pela segunda vez na história. Se alcançar o objectivo, a India tornar-se-á no quarto país do mundo a a conseguir alterar na Lua, depois dos Estados Unidos, da Rússia na época da União Soviética e da China, e o primeiro país a conseguir alcançar o polo sul, zona que fica permanentemente na sombra, o que torna mais provável a presença de água e minerais lá.

Claúdio Moisés Paulo, astrofísico e especializado em ciências espaciais, o fracasso da missão russa acontece num num momento em que Vladimir Putin prometeu dar continuidade ao programa espacial russo, apesar da guerra na Ucrânia, dos problemas de financiamento e do isolamento da Rússia na cena internacional. O sector espacial tem-se tornado uma prioridade internacional, e se sim, porquê?

Há um interesse muito grande dos governos africanos em estabelecer programas espaciais. Mas a maior parte deles está mais preocupada com a questão da telecomunicação, da investigação científica. Os países africanos estão interessados no lançamento de satélites, o que ainda não é uma grande prática para nós. Do ponto de vista de conquista espacial, Africa já tem interesse em fazer parte da grande corrida mas numa parte inicial é mais para assuntos ligados com a investigação cientifica e a telecomunicação. Há países como África do Sul, como Angola, que já estão bastante virados para o espaço. África do Sul é a questão da telecomunicação como invest cientifica.

No caso de Moçambique, a ambição é muito grande. Moçambique está a trabalhar para ter a sua agência espacial formalizada. Recentemente, o Governo, através do Ministério de Transportes e Comunicação informou a sociedade civil que já há um estudo que está para ser incomendado com o objectivo de lançar-se o primeiro satélite moçambicano, com uma ligação mais para a telecomunicação.

Aliado a isso, no caso de Moçambique temos também em mente o trabalho de criar um mecanismo espacial especialmente para o uso da internet, para consegurmos usar a internet via satélite.

Há um projecto de Elon Musk que já entrou no Governo moçambicano e já há memorandos de entendimento assinados entre o governo moçambicano e as empresas de Elon Musk, com o objectivo de trazer a internet via satélite. Assim, uma série de tecnologias poderão ser transferidas par a comunidade moçambicana.