Incêndios na Grécia e nas Ilhas Canárias continuam fora de controlo

A semana começou com temperaturas elevadas no nordeste da Grécia, onde centenas de bombeiros tentam extinguir as chamas do grande incêndio florestal que lavra há três dias. As autoridades evacuaram três povoações ameaçadas por duas frentes de fogo.

Na região de Prodromos, a noroeste de Atenas, um homem morreu esta segunda-feira de intoxicação pelo fumo quando tentava salvar os seus animais de um outro incêndio.

Nas Ilhas Canárias, os bombeiros conseguiram impedir que o fogo atingisse o Observatório de Tenerife. Há seis dias que um incêndio florestal lavra nas montanhas e nos campos da ilha. As chamas atingiram uma área de mais de 12.800 hectares de terreno num perímetro de 90 quilómetros.

As autoridades garantem que o pior já passou, mas reconhecem que o incêndio ainda não está sob controlo. A polícia já confirmou que o fogo tem origem criminosa.