Guiné-Bissau: Novo Governo tenta encontrar soluções para o futuro do país

O novo executivo tem agendadas uma série de reuniões esta semana: a primeira tendo arrancado logo hoje. O Governo de Geraldo Martins dá, assim, os seus primeiros passos após a vitória da coligação PAI Terra Ranka nas legislativas de Junho e da formação de um acordo com o PRS e com o PTG.

Decorre em Bissau, a capital guineense, a primeira de duas reuniões que o novo Governo tem agendado para os próximos dias.

O líder da coligação PAI Terra Ranka, vencedor das legislativas de junho passado, Domingos Simões Pereira, já dizia que será um Governo de trabalho, muito trabalho para mudar radicalmente a Guiné-Bissau.

Para já é o primeiro encontro para os membros do Governo se conhecerem pessoalmente e ouvirem do primeiro-ministro, Geraldo Martins, as orientações genéricas.

Na próxima quinta-feira volta a ter lugar uma reunião do Conselho de Ministros.

Na reunião desta terça-feira, alguns membros do Governo já vão avançar ao Conselho de Ministros propostas do pessoal dirigente dos respectivos ministérios, nomeadamente directores e secretários-gerais.

Para já, o Governo quer colocar em marcha um programa de emergência nacional para dar respostas aos altos preços de produtos da primeira necessidade, compra da castanha de caju nas mãos dos agricultores e abertura do ano lectivo em Outubro e do ano agrícola em Novembro.

O ministro das Pescas e Economia Marítima, Dionísio Pereira, também vai apresentar ao Conselho de Ministros a sua intenção de reduzir em 50% o valor do pescado no mercado guineense.

A população já aplaude este anúncio que agora quer ver concretizado nos próximos dias.

Por Mussá Baldé