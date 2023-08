Cuba quer trocas comercias à medida das relações históricas

O Presidente da República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, manifestou em Luanda, o interesse do reforço da cooperação económica, comercial e financeira com Angola, à medida das “excelentes relações históricas” existentes.

Miguel Bermúdez, que falava no Palácio da Cidade Alta na abertura das conversações oficiais entre delegações dos dois países, salientou o facto de Angola ser a nação africana onde a colaboração é mais “enérgica” nas distintas esferas.

No entanto, ao longo da sua intervenção, o Presidente destacou, entre outras áreas, o potencial existente no domínio das energias renováveis e da biotecnologia.

“Esperamos que possamos aproveitar conjuntamente, da melhor maneira, e de modo mais eficiente, o potencial existente para incrementarmos melhor as relações económicas, comerciais e financeiras”, disse.

Ainda durante a sua intervenção, reiterou o compromisso do seu país em manter-se comprometido com o incremento dos vínculos económicos e sociais, bem como numa cooperação na base do interesse mútuo, dispondo, desta feita, dos recursos humanos daquele país para o desenvolvimento dos dois povos.

Cuba agradece apoios

O Presidente aproveitou a ocasião para, em nome do povo cubano, agradecer as inúmeras amostras de “carinho e solidariedade“ manifestadas por Angola, nos últimos anos, desde o envio de donativos (por vários eventos extraordinários) e advocacia para o levantamento do embargo imposto, há anos, pelos Estados Unidos da América.

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez agradeceu ainda a posição que Angola tem mantido em organizações como a União Africana (UA), Organização das Nações Unidas (ONU) e outros fóruns multilaterais, para que se levante as injustas medidas impostas que afectam também terceiros países, além do povo cubano.

Por isso, reafirma a vontade de Cuba de continuar a consolidar a relação respeitosa e de amizade com o povo e o Governo de Angola.

“A minha primeira visita a Luanda como Presidente de Cuba dá continuidade ao intercâmbio sistemático de visitas de alto nível que se realizam em ambas as nações e contribuem para consolidar o vínculo bilateral que data desde 1975”, sublinhando que “Cuba e Angola estão unidas com indestrutíveis laços de sangue, amizade e irmandade”.

Os dois países mantêm excelentes relações de cooperação em vários domínios, como da segurança, educação, saúde, transportes, obras públicas, construção, petróleos, desporto, cultura, turismo e agricultura.

As suas relações diplomáticas foram estabelecidas a 15 de Novembro de 1975, quatro dias depois da independência de Angola, e um ano depois assinaram o Acordo Geral de Cooperação, que originou a Comissão Bilateral.

Este Estado caribenho tem formado muitos quadros angolanos e ambiciona maior envolvimento na cooperação económica com Angola, país que apoiou na guerra contra o regime do apartheid da África do Sul.