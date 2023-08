Canoagem: Angolanos estreiam-se no mundial da Alemanha

A Selecção Nacional estreia-se, esta quarta-feira, com as eliminatórias de provas individuais no Campeonato do Mundo de Canoagem e Kayak, que se disputa em Duisburgo, na Alemanha.

Composto por três canoistas e igual número de kayaquistas, o conjunto angolano entra em competição com Benilson Sanda, nos 1000 metros, Manuel António (500m) e Domingos Pacavira (200m), em canoa.

Em Kayak, Jairo Domingos enfrenta os 200m e depois nos 1000, enquanto que Geovane Bofila percorrerá os 500m.

A equipa do país participará também em dupla de canoa (C2) e Kayak (K2), nos 1000 m, ainda esta quarta-feira.

Angola participa no evento mundial, desde 2006, na Hungria, 2007 (Alemanha), 2009 (Polónia), 2011 (Hungria), 2015 (Itália), em que o país obteve a melhor exibição, ao atingir a final B.

A última presença foi em 2019 (Hungria).