Enfermeira britânica assassina de bebês é condenada à prisão perpétua

A enfermeira Lucy Letby passará o resto de sua vida atrás das grades por matar sete bebês recém-nascidos depois que um juiz do Reino Unido determinou na segunda-feira que ela nunca deve ser libertada.

Letby, de 33 anos, assassinou cinco meninos e duas meninas na unidade neonatal do hospital Condessa de Chester, no norte da Inglaterra, durante 13 meses a partir de 2015, injetando insulina ou ar nos bebês, ou alimentando-os à força com leite.

Alguns dos que ela atacou eram gêmeos – em um caso ela assassinou os dois irmãos, em outro ela matou dois dos três trigêmeos e em dois casos ela assassinou um gêmeo, mas falhou em suas tentativas de matar o outro.

“Foi uma campanha cruel, calculada e cínica de assassinato de crianças envolvendo os menores e mais vulneráveis”, disse o juiz James Goss, que a condenou à prisão perpétua sem perspectiva de libertação.

“Havia uma maldade profunda que beirava o sadismo em suas ações… Você não tem remorso. Não há fatores atenuantes… Você passará o resto de sua vida na prisão”, afirmou ele enquanto os pais dos bebês choravam no tribunal.

Ordens de prisão perpétua são muito raras, e apenas três mulheres no Reino Unido receberam tal sentença antes, incluindo as assassinas em série Myra Hindley e Rosemary West.

A polícia não encontrou nenhum motivo para os crimes da enfermeira, e Goss disse que apenas Letby sabia os motivos de suas ações.

Ela se recusou a deixar a cela para ouvir sua sentença ser proferida.

A mãe de uma das vítimas descreveu isso como um ato final de maldade.

Os crimes cometidos por Letby, que estava na casa dos 20 anos quando cometeu a matança em seu local de trabalho, horrorizaram o Reino Unido, destruíram a vida das famílias das vítimas e causaram danos duradouros aos colegas dela.

Letby foi considerada culpada na semana passada de sete acusações de assassinato e sete de tentativa de homicídio após um julgamento de 10 meses na Corte Manchester Crown.

Por Michael Holden