Sismo de magnitude 2.6 sacode Lubango

O município do Lubango, capital da província da Huíla, registou, um sismo de magnitude 2.6, de classe moderada na escala Richter, cujo epicentro foi detectado a Sudeste da cidade, a 88 quilómetros a Norte do Cuvelai, província do Cunene.

De acordo com um comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, chegado hoje, sábado, à ANGOP, nesta cidade, a ocorrência, que se deu por volta das 08:03, foi registada pelas estações do Lubango e da Gabela (Cuanza Sul).

Os dados disponíveis até ao momento, lê-se no comunicado, indicam que o abalo sísmico não causou danos pessoais e materiais, mas foi sentido com intensidade máxima III (escala Mercalli modificada) na cidade do Lubango.

A última vez que a Huíla sentiu um sismo foi em Outubro de 2017 na comuna da Negola, município de Caluquembe, a 193 quilómetros a Norte do Lubango, na altura a província não dispunha de instrumentos capazes de medir a intensidade desse fenómeno.

A 17 de Janeiro daquele ano, um sismo de magnitude 4.7 graus, na escala de Richter, sacudiu os municípios do Lubango, Chicomba e Caluquembe, com epicentro nesse último.

Estarão na base desses eventos sísmicos alguns modelos teóricos que são definidos a nível mundial, como é o caso das zonas de fraquezas pré-existentes que foram provocadas há milhões de anos, segundo o INAMET.