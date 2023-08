Ministro da Defesa exorta maior apoio no processo de organização das FAA

O ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos “Liberdade”, exortou o efectivo da Região Militar Centro (RMC) a prestar maior no processo de consolidação da estrutura organizacional e funcional das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O governante falava no acto de apresentação, ao efectivo desta sector castrense, que abrange as provinciais de Benguela, Bié, Cuanza Sul e Huambo (quartel-general), do novo Chefe do Estado Maior General das FAA, general de aviação Altino Carlos José dos Santos, nomeado e empossado em Janeiro último.

Durante o acto, decorrido na cidade do Huambo, o ministro defendeu a necessidade do efectivo desta da Região Militar Centro prestar o apoio necessário ao CEMG-FAA no cumprimento da sua missão, visando o alcance dos objectivos preconizados.

“Exorto-vos a prestar todo apoio e colaboração que necessitar a chefia do Estado Maior General das FAA para que possa continuar, com êxito, e assegurar a condução no processo de consolidação da estrutura organizacional e funcional do órgão militar do país”, disse o governante.

Estas acções, segundo João Ernesto dos Santos “Liberdade”, deverão ser cumpridas em obediência e em conformidade com a directiva do Presidente da República, na qualidade de Comandante-em-Chefe, que visa a reestruturação, redimensionamento e reequipamento das FAA com tarefas em curso e métodos a adquirir em tempo útil.

Na ocasião, o ministro considerou o general de aviação Altino dos Santos como um profissional político-militar, com trajectória, experiência e formação académica, técnica militar à altura dos desafios do órgão castrense.

Por sua vez, o Chefe do Estado Maior General das FAA, general de aviação Altino Carlos José dos Santos, fez saber que as Forças Armadas Angolanas se encontram empenhadas no processo de reestruturação, modernização e reequipamento para fazer face a qualquer desafio onde o factor homem constitui a principal prioridade.