Países da CEDEAO continuam reflexão sobre uma eventual intervenção no Níger

Ao fim do primeiro dia de reunião em Accra, no Gana, o comissário para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança do bloco, Abdel-Fatau Musah declarou que a “maioria” dos países da CEDEAO está empenhada em participar numa eventual intervenção militar no Níger “excepto aqueles que estão sob domínio militar (Burkina Faso, Mali e Guiné-Conacri) e Cabo Verde”, cujo Presidente -lembramos- disse na semana passada de forma inequívoca que era contra a opção militar e que preferia que se privilegiasse a via diplomática.

Contudo, desde ontem, mais nenhuma informação filtrou sobre o teor das discussões entre os responsáveis militares dos países da CEDEAO, numa altura em que os dirigentes políticos da região referem pretender encontrar a via do diálogo com a junta militar do Níger, uma solução também defendida designadamente pelos Estados Unidos.

Apesar de múltiplos apelos neste sentido, a Junta Militar não tem dado sinais de tencionar libertar o Presidente Mohammed Bazoum, cujas “condições de detenção têm estado a piorar”, segundo o chefe de Estado da Nigéria, Bola Tinubu, presidente em exercício da CEDEAO, que hoje em conversa telefónica com o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ameaçou com “sérias consequências”, no caso de o estado de saúde do Presidente deposto piorar.

O Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, quanto a si, denunciou com veemência a decisão recentemente anunciada pela junta militar de atacar Bazoum em Justiça por “alta traição”, uma “decisão a seu ver ‘motivada por considerações políticas” e “sem fundamento jurídico”.

Refira-se, entretanto, que no terreno a situação continua precária. Fontes de segurança dão conta de pelo menos 28 civis mortos no início da semana em várias localidades do sudoeste do Níger, junto à fronteira com o Mali e o Burkina Faso, uma zona que tem sido frequentemente palco de ataques jihadistas.