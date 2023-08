Passageiros para Cabinda passam a contar com 30 voos semanais a partir de 19 de Agosto

A TAAG Linhas Aéreas de Angola acaba de adicionar uma nova frequência na ligação Luanda – Cabinda – Luanda, reforçando a conectividade numa das rotas domésticas com maior taxa de ocupação e volume de carga transportada.

O novo serviço para Cabinda é adicionado ao sábado, sendo que, os passageiros e clientes passam agora a beneficiar de 30 voos por semana, a partir do dia 19 de Agosto. De realçar, que Cabinda é um destino com elevado volume de tráfego, sendo que, dos 30 voos semanais disponibilizados, 25 são operados por uma aeronave de maior porte, nomeadamente o Boeing 737-700, com capacidade para 120 passageiros, e apenas 5 serviços serão realizados pela aeronave modelo Dash 8-400, com capacidade para 74 passageiros.

Ligações Luanda-Cabinda – Luanda disponibilizadas pela TAAG:

segunda-feira (4 voos), terça-feira (4 voos), quarta-feira (5 voos), quinta-feira (5 voos), sexta-feira (5 voos), sábado (4voos). domingo (3 voos).

Com este incremento de voos, a TAAG responde positivamente à expectativa dos seus passageiros e aos indicadores de procura no mercado, assinalando, igualmente, o seu compromisso em continuar a apostar na melhoria do serviço de conveniência ao cliente, disponibilizando cada vez mais conectividade ao mercado Angolano.