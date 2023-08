Lukashenko admite que tropas russas entraram na Ucrânia pela Bielorrússia

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, admitiu pela primeira vez que várias unidades militares russas entraram na Ucrânia a partir de território bielorrusso, no âmbito da “campanha militar” em curso, iniciada em fevereiro de 2022.

“Sim, algumas unidades [do exército russo] atravessaram a fronteira para a Ucrânia”, afirmou, numa entrevista concedida à jornalista ucraniana exilada Diana Panchenko – antiga ‘pivot’ do canal pró-russo NewsOne, encerrado por Kiev -, divulgada na plataforma digital YouTube.

Até agora, a Bielorrússia, a aliada mais próxima da Rússia na sua guerra contra a Ucrânia, nunca tinha admitido publicamente que permitira a Moscovo usar o seu território para atacar o país vizinho.

Lukashenko instou a jornalista a perguntar ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, “por que razão as tropas russas atravessaram a fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia pela região de Chernobyl”.

“Nós, russos e bielorrussos, estávamos a realizar manobras militares, em janeiro e fevereiro, manobras comuns, agendadas (…). Quando terminaram os exercícios, a Rússia começou a retirar as suas tropas, as unidades dos distritos militares orientais, e parte dessas tropas começou a atravessar a fronteira com a Ucrânia”, relatou.

Apesar de o Ocidente andar há meses a alertar para as intenções russas de atacar a Ucrânia, “para muitos, foi uma surpresa”, comentou o Presidente bielorrusso.

“E, para nós, foi uma surpresa”, acrescentou.

“Ninguém pode reclamar comigo sobre nada, nenhum soldado bielorrusso atravessou a fronteira. Mas vocês (os ucranianos) provocaram-nos: quatro unidades ucranianas armadas com mísseis Tochka U posicionaram-se junto à nossa fronteira. Muito antes de 24 de fevereiro”, data em que começou a ofensiva russa, sublinhou.