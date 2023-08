Futebol: Três ex-Benfica brilham na Liga Conferência

Roman Yaremchuk, Andrija Zivkovic e Franculino Djú, todos ex-jogadores do Benfica, brilharam nos apuramentos de Club Brugge, PAOK e Midtjylland para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.

O avançado ucraniano assinou um hat-trick na goleada do Club Brugge por 5-1 fora de portas frente aos islandeses do KA Akureyri. Os três golos de Yaremchuk foram apontados entre os 57 e os 75 minutos. No jogo da 1.ª mão, a equipa belga venceu também por 5-1.

Zivkovic contribuiu para o triunfo dos gregos na receção ao Hajduk Split. Depois de um empate sem golos na Croácia há uma semana, o PAOK venceu por 3-0, com o extremo sérvio a assinar o segundo e o terceiro golos.

Já Franculino Djú, produto da formação do Benfica e membro da equipa vencedora da UEFA Youth League há duas épocas, assinou um hat-trick na goleada do Midtjylland sobre o Omonia por 5-1. O jogador de 19 anos fez o 2-1, o 3-1 e o 4-1 para a equipa dinamarquesa, que entrou para este jogo em desvantagem na eliminatória após perder por 1-0 em Chipre.