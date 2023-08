Socialista Francina Armengol eleita presidente do Congresso espanhol

A socialista Francina Armengol foi eleita presidente do Congresso espanhol com o apoio do seu partido e de outros partidos de esquerda, assim como nacionalistas, incluindo o catalão Junts, partido pró-independência liderado por Carles Puigdemont, fugitivo da Justiça espanhola.

Armengol, com 178 votos a favor dos 350 presentes no hemiciclo espanhol, venceu ao candidato do conservador Partido Popular (PP), que apesar de ser o grupo maioritário no Congresso, com 137 lugares, não obteve o apoio necessário de outros partidos para conseguir uma maioria suficiente.