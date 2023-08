Presidente cessante da SADC, Félix Tshisekedi, advoga promoção contínua do comércio e industrialização

O presidente cessante da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Félix Tshisekedi, sublinhou, esta quinta-feira, em Luanda, a contínua implementação de políticas de promoção do comércio e da industrialização na região, visando o crescimento económico inclusivo.

O Chefe de Estado da República Democrática do Congo (RDC) falava durante a 43ª Cimeira da organização regional, no acto que marcou a passagem do testemunho da Presidência da SADC da RDC para Angola.

“A intensificação do comércio internacional exige que o nosso programa de industrialização, cujo objectivo é criar o avanço tecnológico da região, seja completado por serviços e redes de infra-estruturas”, frisou, momentos antes de entregar ao homólogo angolano os símbolos da presidência deste organismo.

Segundo Félix Tshisekedi, uma SADC industrializada conseguirá ultrapassar os seus desafios, criar empregos decentes para as populações e, em última instância, reduzir a pobreza na região.

Destacou o enorme potencial da região em termos de comércio inter-regional, investimento e do crescimento económico.

Por esta razão, sublinhou, a região deve continuar nesta trajectória, aproveitando os seus vastos recursos naturais, explorando-os para a fabricação, a fim de exportar produtos de valor acrescentado em conformidade com a estratégia de industrialização e o Roteiro 2015/2063 da SADC, que se adoptou há mais ou menos nove anos.

Durante a sua alocução, o presidente cessante fez uma incursão sobre o trabalho desenvolvido durante a vigência do seu país, com realce para a materialização de actos que se enquadram na visão dos fundadores da organização, assentes na construção de uma comunidade unida, próspera e íntegra.

Afirmou ter contado com o apoio de todos os Estados-membros e parceiros, incluindo do sector privado, e manifestou-se convicto de que o tema do próximo exercício (2023/2024), a ser liderado por Angola, permitirá continuar a fazer avançar a agenda da industrialização, colocando em frente o capital humano e financeiro da região.

Neste sentido, Félix Tshisekedi fez menção a uma passagem do então Presidente de Angola, António Agostinho Neto, um dos fundadores da SADC, aquando da proclamação da independência nacional, 11 de Novembro de 1975, na qual afirmara ser a indústria “o factor decisivo do progresso”.

De acordo com o presidente da RDC, a ligação entre os temas comprova suficientemente a determinação da organização em apoiar a industrialização regional, a fim de acelerar o desenvolvimento económico regional a curto prazo.

Félix Thisekedi falou, por outro lado, sobre alguns problemas que afectaram negativamente no desempenho da campanha agrícola 2022/2023, com realce para catástrofes naturais, como chuva e ciclones, que assolaram países da região, danificando, além de culturas, infra-estruturas sociais e chegando a causar, em algumas situações, vítimas humanas.

O mandato da RDC ocorreu igualmente sob o signo da “promoção da industrialização, através do agro-processamento, minerais e das cadeias de valores regionais para um crescimento económico inclusivo”.