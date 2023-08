Nova versão do Google Chrome corrige vulnerabilidades críticas

No início desta semana, a Google lançou uma nova atualização para o Chrome que conta com novidades de segurança, concebidas para corrigir um conjunto de 26 vulnerabilidades.

De acordo com a tecnológica, uma destas vulnerabilidades, que toma o nome CVE-2023-2312, valeu aos “caçadores” de falhas de segurança uma recompensa de 30.000 dólares. Ao todo, através do programa de bug bounty da Google, foram entregues recompensas de 63.000 dólares aos investigadores de segurança que descobriram as novas vulnerabilidades

Ignorar as atualizações, incluindo as do browser, não é uma prática recomendada, pois pode colocar a sua segurança em risco. No caso de Google Chrome, as atualizações de segurança passaram a ser lançadas todas as semanas, numa medida que começou a ser implementada com a chegada da versão 116 do navegador.

De modo geral, as atualizações do Chrome decorrem em segundo plano, à medida que os utilizadores vão abrindo e fechando o browser, explica a Google. Mas, se tem por hábito manter o navegador aberto, é provável que tenha atualizações pendentes.

A Google indica que há também uma nova atualização do Chrome disponível para Android e iOS, que dispõe das mesmas correções da versão para desktop, além de contar com melhorias na estabilidade e desempenho do navegador.