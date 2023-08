Mercado do petróleo na expectativa com traders preocupados com a China e o Fed

Depois de ter estado perto dos US$ 90 o barril, o preço do petróleo Brent abriu esta manhã à US$ 83.60 o barril. O Mercado do petróleo está preocupado com os sinais de fraqueza da economia chinesa e a possibilidade de uma política monetária ainda mais rígida dos EUA.

As preocupações com a recuperação pós-pandêmica do principal importador China ocuparam o centro do palco nos últimos dias, apesar dos votos de apoio dos formuladores de políticas. Isso prejudicou o apetite por ativos de risco, incluindo comodities.

Nos EUA, as autoridades do Federal Reserve continuam preocupadas com a possibilidade de a inflação não diminuir e que novos aumentos nas taxas de juros possam ser necessários, de acordo com a ata da reunião de julho do banco central. Custos de empréstimos mais altos podem prejudicar a demanda por energia, ao mesmo tempo em que sustentam os ganhos do dólar americano.

Leia aqui para mais informações “Atas da reunião do FED mostram que as autoridades não descartam mais aumentos das taxas de juros”

Com os preços do petróleo a perder terreno depois das máximas dos últimos dias a Citigroup Inc. exortou os investidores a vender petróleo no inverno, dada a probabilidade de demanda fraca e oferta robusta.

O mercado de petróleo não conseguiu escapar das preocupações mais amplas do mercado após uma série de dados macroeconómicos chineses mais fracos do que o esperado nesta semana”, disse Warren Patterson , chefe de estratégia de comodities do ING Groep NV. “No entanto, continuamos construtivos em relação ao petróleo, dada a expectativa de que os fundamentos continuarão a apertar devido aos cortes de oferta da OPEP+.”