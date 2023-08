Etiópia e BAD assinam acordo de subvenção de US$ 84,3 milhões para aumentar produção de trigo

O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (www.AfDB.org) concedeu uma subvenção no valor total de 84,3 milhões de dólares à Etiópia para promover a produção de trigo e aumentar os rendimentos dos agricultores.

O Ministro das Finanças da Etiópia, Ahmed Shide, e o Diretor-Geral Adjunto do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento para a África Oriental, Abdul Kamara, assinaram o acordo de subvenção para a implementação do Projeto de Desenvolvimento da Cadeia de Valor do Trigo Resiliente ao Clima (CREW) do país.

A subvenção inclui 54 milhões de dólares do Fundo Africano de Desenvolvimento, a janela de empréstimos concessionais do Grupo Banco para países de baixo rendimento, 20 milhões de dólares do Governo dos Países Baixos, 10 milhões de dólares da empresa de agronegócio OCP Africa e 300 mil dólares do Centro Global para a Adaptação.

O Governo etíope contribuirá com 10 milhões de dólares em fundos de contrapartida para o projeto.

O projeto tem três componentes: Produtividade e Produção de Trigo Climaticamente Inteligente; Infraestruturas de Mercado, Ligações e Agrofinanciamento; e Coordenação e Gestão do Projeto.

No âmbito da sua iniciativa emblemática Tecnologias para a Transformação da Agricultura Africana (TAAT), o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento tem ajudado a Etiópia e vários outros países do continente aumentar a produtividade na agricultura.

O CREW foi concebido para ampliar e sustentar os resultados bem-sucedidos do TAAT. O plano, que apoia as iniciativas de autossuficiência em trigo da Etiópia, será implementado ao longo de cinco anos. O projeto beneficiará 500 mil agregados familiares de pequenos agricultores.

Na sua intervenção durante a assinatura, realizada em Adis Abeba, Kamara afirmou: “O projeto CREW garantirá que os agricultores da Etiópia possam ter acesso a insumos agrícolas para aumentar a produção local de trigo, de modo a que as perturbações no abastecimento resultantes da crise russo-ucraniana não agravem a situação de segurança alimentar já precária devido à Covid-19, às alterações climáticas e ao aumento do custo de vida; procura igualmente manter os progressos exemplares da Etiópia na obtenção da autossuficiência em trigo e na orientação para a exportação, um modelo que outros países africanos deveriam imitar”.

Na ocasião, Kamara crescentou ainda: “A assinatura desta subvenção demonstra o empenho inabalável do Banco em apoiar a Etiópia e o seu povo e reafirma a parceria entre o Banco e o Governo no sentido de concretizar a visão da Etiópia de se tornar um país de rendimento médio inferior até 2025.”

Por seu lado, o Ministro das Finanças, Ahmed Shide, elogiou o apoio do Banco, sublinhando que o projeto irá acelerar e sustentar as iniciativas governamentais de autossuficiência em trigo.

A Etiópia é o segundo maior produtor de trigo da África Subsariana, a seguir à África do Sul. O país planeia tornar-se autossuficiente em termos de trigo e ser um exportador líquido até 2025/26, com o objetivo de produzir mais 4,2 milhões de toneladas de trigo irrigado através da utilização de tecnologias e inovações comprovadas, como o TAAT.

A subvenção eleva o atual compromisso do Banco para com a Etiópia a 1,23 mil milhões de dólares, abrangendo os sectores-chave dos serviços básicos, energia, transportes, abastecimento de água e saneamento, agricultura e setor privado.