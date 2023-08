Cabo Verde: director da TCV desafia líder do PAICV a comprovar que existe censura nesse canal

O recente afastamento de António Espírito Santo do painel de analistas da antena da TCV, Televisão Pública de Cabo Verde, continua a gerar controvérsia. Depois de Rui Semedo, Presidente do PAICV, ter denunciado um caso de censura contra o analista que, no passado, foi Presidente da Assembleia Nacional e Provedor de Justiça de Cabo Verde, foi a vez de António Teixeira, director da TCV, de desafiar o líder do principal partido de oposição a apresentar provas.

Numa comunicação dirigida na segunda-feira ao líder do PAICV, o director da estação pública de televisão, António Teixeira, reagiu às mais recentes acusações de interferências governamentais na TCV, nomeadamente no que tange ao afastamento há cerca de duas semanas, de António Espírito Santo da análise do ‘Jornal de Domingo’.

“É com grande inquietação que tomamos conhecimento das afirmações que indicam que o PAICV acusa a TCV de receber indicações do governo para não abordar determinados temas em suas coberturas jornalísticas, o que configura uma intervenção clara por parte do partido em tentar condicionar o trabalho jornalístico informativo da televisão pública de Cabo Verde”, começou por escrever o responsável da TCV ao considerar que “as alegações feitas pelo PAICV lançam sérias dúvidas sobre a integridade e a imparcialidade da Televisão de Cabo Verde, bem como sobre o seu compromisso com o jornalismo ético e responsável.”

António Teixeira prosseguiu exortando o líder do PAICV a “fornecer evidências concretas e verificáveis que sustentem essas alegações contra a TCV”, esse responsável argumentando que “a sociedade cabo-verdiana merece saber a verdade por trás dessas acusações e avaliar a credibilidade das informações apresentadas”.

Ao recordar que “a Direcção da TCV já desafiou o PAICV a apresentar fatos concretos para comprovar essas alegações, e essa iniciativa é apoiada por muitos que valorizam a integridade da imprensa e a independência dos meios de comunicação”, António Teixeira disse ainda esperar que “o PAICV actue com responsabilidade e transparência, fornecendo informações claras e detalhadas para respaldar suas alegações” ou então que “retire publicamente as mesmas.”