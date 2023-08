Atas da reunião do FED mostram que as autoridades não descartam mais aumentos das taxas de juros

As atas da reunião de política monetária da Federal Reserve dos Estados Unidos mostram que as autoridades monetárias permanecem preocupadas com a possibilidade de a inflação não recuar e de que novos aumentos nas taxas de juros serão necessários. Algumas vozes discordantes também se fizeram ouvir. Anunciou a agência Bloomberg.

A maioria dos participantes continuou a ver riscos significativos de alta para a inflação, o que pode exigir mais aperto da política monetária”, de acordo com as minutas da reunião de política do banco central dos EUA de julho publicada ontem em Washington.

Embora a inflação esteja a diminuir, a atividade económica ainda continua bastante forte, o que pode fazer reatar as tensões inflacionistas.

“Pretendemos, novamente, manter a política restritiva até estarmos confiantes de que a inflação está caindo de forma sustentável para nossa meta de 2%, e estamos preparados para apertar ainda mais se isso for apropriado”, disse Powell, o presidente do Fed

Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram após a divulgação da ata na quarta-feira, enquanto o índice S&P 500 ampliou as suas perdas e o dólar aumentou.

O registro da reunião de julho também acrescentou mais detalhes aos comentários públicos de funcionários do Comité Federal de Mercado Aberto nas últimas semanas, que sugeriram que o forte grau de consenso que sustenta a agressiva campanha de aperto do último ano e meio pode estar começando a se desgastar.

Os investidores atualmente não esperam outro aumento da taxa este ano, de acordo com os contratos futuros. Eles continuam vendo o Fed começar com cortes nas taxas em 2024, com a referência caindo para cerca de 5.5% a 4,25% até o final do próximo ano.

Os analistas aguardam a conferência anual em Jackson Hole dos Bancos Centrais na próxima semana para perceber melhor as intenções do Fed sobre a necessidade ou não de mais aperto monetário.