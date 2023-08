A Africa do Sul pretende exportar hidrogênio, um combustível do futuro

A Africa do Sul pretende construir um porto em Boegoebaai, na costa noroeste do país, para exportar hidrogênio e seus derivados, além de outras comodities.

A Sasol Ltd. , a maior empresa da África do Sul em receitas, manifestou interesse em desenvolver instalações de produção de hidrogênio verde perto de Boegoebaai. A rede ferroviária se estenderia por cerca de 800 quilômetros para o interior. Metais como o manganês também poderiam ser exportados do porto.

A África do Sul espera usar o vento e o sol abundantes em sua árida costa oeste para gerar a energia renovável necessária para produzir o chamado hidrogênio verde. Esse combustível pode ser usado para fabricar produtos para exportação, como amônia verde. Políticos da Alemanha e da Holanda disseram que os seus países estariam interessados em comprar o combustível de queima limpa da Africa do Sul, já que a Europa busca reduzir a sua dependência do gás natural e de outros combustíveis fósseis.

Empresas sul-africanas e internacionais de engenharia e construção e financiadores de infraestrutura estão entre os licitantes.

6 razões pelas quais o hidrogênio é um combustível do futuro

1. Sem emissões diretas de CO 2

Nenhum dióxido de carbono (CO 2 ) é produzido ao usar hidrogênio. Quando reage com o oxigênio, o hidrogênio gera apenas eletricidade, água e calor. E como não contém nenhum carbono, nenhum CO 2 é criado.

Isso significa que, ao mudar de combustíveis fósseis para hidrogênio em motores, turbinas a gás, caldeiras e células de combustível, a geração de energia e calor pode ser feita sem emissões diretas de CO 2 .

2. Alta densidade de energia

O hidrogênio entra em combustão rapidamente e em alta temperatura. Quando se combina com o oxigênio e se inflama, forma água e liberta calor.

À medida que nosso conhecimento sobre como lidar com a inflamabilidade do hidrogênio se desenvolveu com segurança, isso liberou o potencial do hidrogênio como um recurso para nossas necessidades energéticas de longo prazo, já que agora é possível fabricar combustíveis mais limpos com hidrogênio altamente eficientes.

3. Abundante e versátil

O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo e está ao nosso redor, principalmente na forma de água (H 2 O) e combustíveis fósseis, também conhecidos como hidrocarbonetos. Mas é raro encontrar hidrogênio puro na natureza como um gás – os níveis típicos são inferiores a uma parte por milhão em volume. Portanto, para produzir hidrogênio puro, ele deve ser produzido a partir de combustíveis fósseis, biomassa ou água.

A maior parte do hidrogênio em uso hoje é produzida usando um processo térmico . Isso utiliza altas temperaturas para produzir vapor, que por sua vez é misturado com hidrocarbonetos para produzir hidrogênio. Mas está sendo cada vez mais produzido usando processos movidos a energia solar, eletrolíticos ou mesmo biológicos.

4. Potencial de armazenamento

A quantidade de energia produzida a partir de fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica, tende a flutuar devido às condições climáticas. A combinação de soluções de armazenamento de energia com renováveis mitiga a natureza intermitente da produção de energia renovável, e o hidrogênio é um fornecedor comprovado de armazenamento eficaz .

A conversão de energia renovável em hidrogênio via eletrólise permite que ela seja armazenada e usada posteriormente, ao mesmo tempo em que estabiliza a rede de energia ao fornecer uma fonte de energia “on tap”. Melhor ainda, o hidrogênio pode ser armazenado por longos períodos sem perdas significativas.

5. Um combustível industrial

O hidrogênio também pode ser usado como combustível para alimentar processos industriais intensivos em energia, como processamento de metais e fabricação de vidro. A indústria pesada tem uma jornada desafiadora de descarbonização pela frente, respondendo por quase 40% do uso final de energia do mundo em 2021 .

É provável que o hidrogênio seja uma ferramenta importante para substituir os combustíveis fósseis na indústria difícil de abater, muitos processos dos quais são difíceis de serem eletrificados. Iniciativas já estão em andamento – a fabricante de aço ArcelorMittal está desenvolvendo produção em escala industrial e uso de Ferro Reduzido Direto (DRI) feito com 100% de hidrogênio .

6. Forte investimento

O aumento do investimento em hidrogênio é uma prova de seu potencial. A implantação da eletrólise atingiu níveis recordes em 2021, com mais de 200 MW de capacidade adicional adicionada, três vezes mais do que em 2020.

O Banco de Dados de Projetos de Hidrogênio da Agência Internacional de Energia (IEA) mostra cerca de 1.500 projetos de baixo carbono. Somente o mercado de hidrogênio “verde” – avaliado em US$ 676 milhões em 2022 – deve atingir US$ 7,3 bilhões até 2027 . A Lei de Redução da Inflação (IRA) nos EUA oferece subsídios significativos para a produção de hidrogênio verde, que deve acelerar ainda mais o crescimento do mercado.

O hidrogênio já provou seu uso em muitas indústrias, mas ainda não atingiu todo o seu potencial para apoiar a descarbonização, de acordo com a IEA, que descreve o hidrogênio como “um pilar fundamental da descarbonização para a indústria” .

Por Editor Económico

Portal de Angola