Rússia divulga vídeo de inspeção a cargueiro no Mar Negro com destino a porto ucraniano

O ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo que mostra o alegado momento da inspeção no Mar Negro do cargueiro Sukru Okan.

A embarcação, com bandeira de Palau, acabaria por seguir caminho para o porto ucraniano de Izmail, mas chegou a ser parada por tiros de aviso no domingo, 13 de agosto.

A Rússia diz que disparou porque o capitão do cargueiro não respondeu ao pedido de inspeção.

Esta foi primeira vez que as forças de Moscovo disparam contra um navio comercial fora dos portos ucranianos desde que a Rússia pôs fim ao acordo de exportação de cereais do Mar Negro em julho. Moscovo chegou a alertar que quaisquer embarcações destinadas à Ucrânia seriam tratadas como estando a transportar armas. A Ucrânia fez ameaça idêntica em relação às embarcações russas.

As autoridades ucranianas consideraram este incidente uma violação da lei marítima internacional e exigiram uma investigação completa de todas as circunstâncias do incidente.