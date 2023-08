Pyongyang confirma detenção de soldado norte-americano

A Coreia do Norte confirmou, pela primeira vez, que deteve Travis King. Na quarta-feira última, Pyongyang declarou que o soldado norte-americano entrou no país para “escapar ao racismo e aos maus tratos que sofreu no exército e na sociedade dos Estados Unidos”.

O soldado de 23 anos enfrentava um processo disciplinar por acusações de agressão e passou dois meses numa prisão da Coreia do Sul. No do 18 de julho ia ser enviado para casa mas fugiu do aeroporto, juntou-se a uma visita guiada à zona desmilitarizada e atravessou a fronteira.