Presidente da AN apela ao debate construtivo e ético

A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, apontou, esta terça-feira, a necessidade de o parlamento ser a voz da paz, o rosto da representatividade política, do diálogo e da concertação, da diversidade do debate construtivo e ético.

Falando na sessão de encerramento da 1ª Sessão Legislativa da V Legislatura da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira avançou que o caminho faz-se caminhando com confiança, foco e perseverança, tranquilidade e respeito pelas instituições democraticamente eleitas, para a concretização dos objectivos preconizados para a melhoria de vida dos angolanos.

Na sua óptica, assim deve ser a democracia que se procura promover na Assembleia Nacional, um modo de vida para todos os angolanos, transformando, deste modo, a sociedade num melhor projecto de inclusão e justiça social.

“Ao entrarmos nesta casa, carregamos a árdua tarefa de ser a voz, o espírito e a força do nosso povo. Cada decisão que tomamos, cada palavra que proferimos ecoa nos corações e nos destinos e vivências das comunidades que representamos. Como deputados, não somos apenas guardiões das aspirações populares, mas também arautos da justiça, dos valores e bons costumes e do bem-estar colectivo”, reforçou.

Segundo Carolina Cerqueira, a principal missão do deputado é a de aprofundar a democracia no exercício da cidadania, dos direitos civis e sociais, de aprofundar a coesão nacional, procurando compreender as posições adversas, respeitar as opiniões divergentes.

“Devemos ser a base social de busca incansável do diálogo e da conciliação e da resolução pacífica dos conflitos”, asseverou.

Para a responsável, os deputados devem ser um modelo para a sociedade nos mais variados níveis, razão pela qual devem pautar a actuação, quer seja na AN como em outros espaços de actividade política e social, com base na ética e valores institucionais.

“Porque no final seremos sempre vistos como deputados legítimos representantes nesta casa do povo angolano, que temos a imensa responsabilidade de honrar as qualidades inigualáveis que definem a nossa nação e celebrar os feitos que moldam a nossa história”, frisou.

O povo angolano, disse, com a sua tenacidade e esforço incansável, tem trilhado um caminho de superação e determinação admiráveis, pelo que a necessidade imperativa de que os actos e deliberações dos parlamentares estejam à altura dos méritos da população.