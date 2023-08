Moçambique: Surto de cólera na cidade de Nampula preocupa autoridades

A cólera volta a afectar mais pessoas na cidade de Nampula. O chefe de Departamento de Saúde Pública na província confirma a entrada de uma média diária de 15 casos no centro de tratamento da doença. Geraldino Avalinho, chefe de Departamento de Saúde Pública na província, explica o que está a acontecer.

“O que mais nos preocupa é que boa parte destes pacientes são pacientes que dão entrada com um quadro severo de desidratação. Neste momento, para além de Carrupeia, já estamos a registar alguns casos no bairro de Napipine, no bairro de Namicopo, Muatala, o que significa que o foco já se está a alastrar”, afirmou Geraldino Avalinho.

O Vice-ministro da saúde, Ilesh Jani, admite a existência de focos de cólera no país mas tranquiliza a sociedade.

“Não é um surto de envergadura similar ao que observamos em outros distritos no início desta epidemia de cólera, portanto, a epidemia em Nampula está sob controlo, mas nós ainda temos alguns casos”, concluiu Ilesh Jani.