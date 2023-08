Governo diz ter restabelecido energia após apagão

Moradores de 25 estados e do Distrito Federal enfrentaram na manhã desta terça-feira (15/08) falta de luz, que afetou o transporte público, o trânsito e o funcionamento de órgãos públicos em diversas cidades.

Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) comunicou a interrupção de 16 mil MW de carga em razão de uma “ocorrência” às 8h31 na rede que afetou a interligação Norte-Sudeste e derrubou o fornecimento de eletricidade em estados nas cinco regiões do país – à exceção de Roraima, que não está interligado ao sistema nacional.

Segundo informações do Ministério de Minas e Energia, até as 10h22 o fornecimento já havia sido totalmente restabelecido nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Já as regiões Norte e Nordeste estavam, até as 12h30, com 41% e 85% da carga recomposta, respectivamente. Mais tarde, às 14h30, a pasta informou que o sistema nacional de energia havia sido restabelecido, “restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades”.

As causas do problema ainda estão sendo investigadas, mas o ONS afirma que a interrupção do abastecimento de energia no Sul e no Sudeste foi uma “ação controlada” para evitar que o problema se espalhasse.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de um grupo de trabalho para apurar o episódio, formado por representantes do ministério, do ONS e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Silveira estava no Paraguai para a posse do novo presidente do país, Santiago Peña, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois países compartilham a administração da usina hidrelétrica de Itaipu. Pela plataforma X, antigo Twitter, o ministro anunciou seu “retorno imediato”.