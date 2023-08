Estadistas chegam hoje a Luanda para a Cimeira da SADC, amanhã quinta-feira

Os Presidentes da Namíbia, Hage Geingob, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, da RDC, Félix Tshisekedi, e da Zâmbia, Hakainde Hichilema, estão desde esta quarta-feira em Luanda, para a 43ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da SADC, que Angola acolhe quinta-feira.

Também hoje, desembarcou no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro o vice-presidente da Tanzânia, Philip Mpango.

Até às 20h00, aguarda-se pela chegada dos Chefes de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, do Botswana, Mokgweetsi Masisi, do Malawi, Lazarus Chakwera, e do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa.

Segundo o programa do Ministério das Relações Exteriores, espera-se igualmente pelo vice-presidente das Ilhas Seychelles, Ahmed Afif, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Integração Regional e Comércio Internacional das Ilhas Maurícias, Alan Ganoo, e pelo representante do Presidente das Comores, Azali Assoumani.

Durante a Cimeira, o Chefe de Estado angolano, João Lourenço, assumirá a liderança rotativa da organização, para o mandato de 2023/2024, em substituição do Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi.

Entre outros assuntos, será apresentado, na sessão, o relatório do Presidente do Órgão de Cooperação em Política, Defesa e Segurança, bem como analisada a implementação do Plano Indicativo Estratégico de Desenvolvimento Regional 2020-2030.

O evento realiza-se sob o tema “Capital Humano e Financeiro: Os Principais Motores para a Industrialização Sustentável na Região da SADC”, e vai debruçar-se igualmente sobre o Roteiro de Industrialização 2015-2063.

Esta quarta-feira está reservada para a reunião da Troika da SADC, organismo encarregue das questões de paz, defesa e segurança, que vai analisar a situação da estabilidade política e de segurança na região.

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é uma organização inter-governamental, criada em 1992, e dedicada à cooperação e integração sócio-económica da região, bem como à cooperação em matérias de política e segurança.

Compõem a comunidade Angola, Botswana, Comores, República Democrática do Congo, Eswatini, Lesotho, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.