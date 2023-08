Cimeira dos BRICS a 22 de agosto: Quais são as modalidades de expansão dos BRICS?

A seis dias do início da Cimeira dos BRICS, em 22 de agosto de 2023 na África do Sul, a questão da expansão do BRICS torna-se mais premente. O embaixador da Africa do Sul para os BRICS, declarou ontem numa conferência de Imprensa, em Joanesburgo, que 22 países se candidataram formalmente para se tornarem membros dos BRICS, citando entre eles o Irão e a Arabia Saudita. Segundo o embaixador, um número sensivelmente igual de países, entre eles os Emirados Árabes Unidos, Argélia, Egito, Bahrein e Indonésia, manifestaram também interesse numa colaboração mais estreita com os BRICS.

Levando em conta os interesses desses dois grupos de países, a questão que se coloca em relação à expansão dos BRICS é saber se trata-se de um alargamento dos membros dos BRICS ou de um formato BRICS+. Outra questão é se as economias desenvolvidas poderão aderir aos BRICS, ou se os BRICS representam exclusivamente o Sul Global.

O alargamento dos BRICS é muito mais complexo, uma vez que o núcleo inicial de 5 países seria alargado a outros países com os mesmos direitos de participação. Isso também iria exigir uma maior formalização do grupo com regras e estruturas de decisão.

Essa via de expansão do BRICS é priorizada pela China, enquanto o Brasil e a India mostram-se mais reluctantes. Tem havido inúmeras propostas sobre a composição dos países das próximas ondas de expansão do núcleo BRICS – desde a inclusão da maioria das economias em desenvolvimento que são membros do G20 até a incorporação numa primeira etapa de economias, como o Irão, Indonésia e Arábia Saudita, que desempenham um papel importante em suas respetivas regiões.

A outra modalidade, o formato BRICS+ seria o mais simples e equivaleria a agregar os países candidatos do BRICS num “grupo de amigos dos BRICS”, à imagem da OPEP+. Esses países teriam o estatuto de observadores sem o direito de participar em todas as reuniões e resoluções dos BRICS. Seria o formato adequado para aumentar os laços económicos com parceiros do Sul Global e impulsionar a cooperação Sul-Sul. Essa via poderia oferecer uma plataforma de dialogo e concertação para:

– Os acordos comerciais regionais das economias em desenvolvimento

– As instituições de desenvolvimento regional (bancos de desenvolvimento regional e acordos de financiamento regional)

Pode haver vários outros formatos/plataformas do BRICS+, incluindo um grupo de “observadores”, bem como participantes regulares nas cúpulas anuais do BRICS. A multiplicidade dessas e de outras plataformas de cooperação económica Sul-Sul pode ser enquadrada na cooperação BRICS+. O benefício de tal formato é que ele alivia em parte as pressões de outras economias para expandir o núcleo do BRICS, ao mesmo tempo em que fornece estrutura e flexibilidade para expandir a cooperação económica com o Sul Global. Isso também evitaria tornar os BRICS num instrumento político que favorecesse a hegemonia de um dos seus membros, nomeadamente a China.

A terceira trajetória para a expansão do BRICS, mas que tem poucas possibilidades de ser discutida na Cimeira da Africa do Sul, poderia ser um formato BRICS++ que ainda não foi sequer proposto e permanece em grande parte uma possibilidade teórica. A opção BRICS++ seria ampliar a cooperação económica entre BRICS/BRICS+ com as economias avançadas e suas instituições de desenvolvimento.

A estrutura do BRICS++ permitiria que o alcance do BRICS abranja toda a economia mundial e crie uma plataforma para um esforço renovado de globalização. É importante ressaltar, no entanto, que esta seria uma globalização com um ponto de partida diferente, uma base diferente e uma tecnologia de implementação diferente. Representaria uma plataforma complementar ao G20 e que basearia os impulsos da globalização no conjunto de valores e prioridades avançadas pelo Sul Global.

De modo geral, dentro dos BRICS diferentes membros podem liderar ou priorizar a busca das diversas trilhas de expansão do bloco. Em particular, é provável que a China priorize a expansão do núcleo do BRICS, bem como o BRICS+ como plataforma para o Sul Global. A Rússia pode optar pela trilha de “integração de integrações” da plataforma BRICS+, formato que também pode ser favorecido pela África do Sul, que continuará buscando formatos que aproximem o continente africano do bloco BRICS. A Índia e o Brasil podem dar maior importância ao formato BRICS++, que explorará as possibilidades de construção de laços entre as plataformas relacionadas ao BRICS do Sul Global e as dos países desenvolvidos.