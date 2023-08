Cabo Verde: Piroga encontrada junto à ilha do Sal com 38 sobreviventes

Pelo menos 44 migrantes foram resgatados por uma embarcação de pesca espanhola a 150 milhas a norte da ilha do Sal.

Passavam das onze horas da manhã de ontem terça-feira, 15 de Agosto, quando um navio de pesca espanhol chegou ao porto de Palmeira com 44 migrantes resgatados na noite de segunda-feira, a 150 milhas a norte da ilha do Sal. De acordo com as autoridades, seis pessoas perderam a vida, um dos quais terá morrido depois de ser resgatado.

Os 38 migrantes, com desidratação severa, estão a receber assistência humanitária em duas tendas instaladas na zona da Palmeira. Entre os migrantes resgatados encontram-se três crianças.

Em comunicado, a Polícia Nacional, tinha avançado com a notícia de que uma piroga teria partido com cerca de 100 pessoas de um país africano, encontrada junto à ilha do Sal na segunda-feira com 46 sobreviventes e que devido a dificuldades em rebocar a piroga, os sobreviventes foram transferidos para o pesqueiro espanhol que encontrou a embarcação à deriva.

Tem sido frequente embarcações darem à costa das ilhas de Cabo Verde. O caso mais recente aconteceu em Janeiro deste ano, quando uma piroga chegou à ilha da Boa Vista, com 90 migrantes africanos a bordo e dois mortos.