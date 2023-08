Academia de Publicidade será inaugurada este ano

O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) anunciou a inauguração, entre Setembro e Outubro de 2023, da Academia de Publicidade.

Esta informação foi prestada pelo secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, durante a assinatura de um protocolo de cooperação entre o MINTTICS e o Festival de Publicidade (FESTIPUB) com o objectivo de valorizar e promover os agentes ligados ao mercado publicitário.

Sem avançar custos inerentes às instalações da Academia de Publicidade, disse que funcionará no Centro de Formação de Jornalistas (CEFOJOR), em Luanda e na província do Huambo.

“O que se prevê é assegurar os quadros que estão no mercado e formá-los do ponto de vista prático, principalmente os oriundos das Universidades”, disse, considerando que a pretensão é expandir a formação para suprir as deficiências de quadros e garantir a robustez do mercado publicitário.

Nuno Caldas Albino informou que o FESTIPUB terá pela primeira vez a participação de empresas estrangeiras de Moçambique e de Cabo Verde, assim como uma ampla participação de estudantes.

De acordo com o responsável, a parceria criada representa o reforço da cooperação entre o Executivo e os parceiros sociais, numa óptica de proximidade, inclusão e participação.

Por sua vez, o director Nacional de Publicidade, José Matuta Cuato, referiu que o MINTTICS decidiu associar-se a iniciativa através de apoio institucional, por entender que se reverte de uma grande importância, no contributo para o desenvolvimento do mercado publicitário em Angola, com trocas de experiência, transferência de conhecimentos, debates, bem como a premiação do que melhor se faz no mercado publicitário.

O evento, continuou, é também uma forma de manifestar o reconhecimento pela relevância e excelência do trabalho dos publicitários, bem como a sua contribuição para a promoção da concorrência.

Disse ainda que o Estado arrecadou o ano passado das empresas de publicidade, em termos de multas e emolumentos, mais 60 milhões de kwanzas.