Sem opções e dinheiro, Argentina desvaloriza a moeda

Depois de anos tentando evitar uma desvalorização da moeda que aumentaria a inflação e reduziria a sua popularidade entre os eleitores, na segunda-feira o governo decidiu pela desvalorização. A medida foi uma admissão do presidente Alberto Fernandez de que seu governo ficou sem opções – e dinheiro – para defender uma taxa de câmbio insustentável depois de sofrer uma derrota dolorosa numa eleição primária crucial no domingo.

A desvalorização de 18% leva a taxa oficial do peso para 350 por dólar, em comparação com 287 por dólar na sexta-feira, e vem com outro grande aumento na taxa básica de juros do banco central. Elevou-se 21 pontos percentuais para 118%.

As decisões drásticas farão pouco para acalmar os investidores, com os ativos argentinos em queda desde o desempenho mais forte do que o esperado no domingo do candidato libertário Javier Milei , que quer dolarizar a economia e abolir o banco central.

Os argentinos que não têm acesso a dólares no mercado oficial correram para comprá-los no mercado paralelo nas ruas de Buenos Aires, derrubando a taxa em 12%, para cerca de 690 pesos por dólar, segundo o site dolarhoy.com . Os títulos do país, já profundamente desvalorizados, lideraram as quedas nos mercados emergentes. As ações também afundaram, com um ETF negociado nos EUA em um ponto despencando mais desde março de 2020, antes de reduzir as perdas.

Fernandez está bem ciente dos riscos que a desvalorização traz. Menos de um mês atrás, Fernandez disse à Bloomberg Television que “uma desvalorização abrupta seria um problema para a Argentina”. Sem primeiro conquistar a confiança da comunidade de investidores, a medida pode desencadear uma espiral de inflação e desvalorização difícil de quebrar. A inflação já está em um ritmo anual de 115%.

Na Argentina, um país com um passado de hiperinflação e uma taxa de aumento de preços hoje de 6% ao mês, leva pouco tempo para que a turbulência política e as quedas do mercado se espalhem pela economia real. Na manhã de segunda-feira, já havia relatos preliminares de que alguns fornecedores comerciais estavam aumentando seus preços, aumentando a sensação de crise crescente no país antes da eleição presidencial de 22 de outubro.