Scholz aposta no investimento em tecnologia verde para estimular a economia lenta da Alemanha

O chanceler Olaf Scholz vê os próximos investimentos em tecnologia verde na Alemanha ajudando a reviver o crescimento na maior economia da Europa.

Os gastos com fontes de energia renováveis, a produção de hidrogênio e as redes relacionadas “terão um impacto em toda a economia”, disse Scholz.

“Nós nos movemos numa velocidade incrível e alteramos uma série de legislações para que, finalmente, a construção suficiente para nossas necessidades tenha começado”, disse ele.

A economia da Alemanha estagnou durante o segundo trimestre após uma recessão de inverno, prejudicada pelos altos custos de energia, falta de mão de obra qualificada e aumento das taxas de juros na zona do euro. A produção industrial, um indicador importante para qualquer recuperação, continuou a cair em junho, liderada por carros e construção.

As lutas desencadearam apelos para que o governo estenda o teto dos preços da energia e do gás para empresas e residências. Enquanto a Alemanha supera os seus obstáculos imediatos, o governo está investindo vários bilhões de euros em subsídios para atrair fabricantes de chips.

Este mês, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. concordou em construir uma fábrica de € 10 bilhões (US$ 11 bilhões) no leste da Alemanha em parceria com a Infineon Technologies, NXP Semiconductors e Robert Bosch.

O acordo coma TSMC de Taiwan é outro trunfo para Scholz, depois que o governo concordou com € 10 bilhões em ajuda para uma nova fábrica da Intel Corp. em Magdeburg. Para a TSMC, a coalizão governante de três partidos fornecerá até € 5 bilhões em subsídios, informou a Bloomberg.

“Essas empresas não estão investindo por causa dos subsídios”, disse Scholz. “Eles escolheram a Alemanha como uma base económica para as suas operações”

A coalizão de Scholz, com o seu SPD de centro-esquerda, os Verdes e o liberal FDP, está longe de obter a maioria nas pesquisas. Em uma pesquisa realizada pela ZDF, apenas 21% dos entrevistados disseram acreditar que Scholz poderia impor a sua agenda.