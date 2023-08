Estados Unidos: Biden aposta bilhões em tecnologia que suga carbono do ar

A administração Biden está apoiando a tecnologia que suga do ar o dióxido de carbono que aquece o planeta, selecionando os primeiros vencedores de um fundo de US$ 3,5 bilhões dedicado ao desenvolvimento de máquinas que os cientistas dizem que serão necessárias para impedir os piores efeitos da mudança climática.

Projetos propostos por uma subsidiária da Occidental Petroleum Corp. para Kleberg County, Texas, e pela Climeworks AG, Battelle Memorial Institute e Heirloom Carbon Technologies, Inc. para Calcasieu Parish, Louisiana, foram selecionados para a primeira parcela de financiamento, de até US$ 1,2 bilhão , disse o Departamento de Energia.

A tecnologia é “essencialmente um vácuo gigante que pode sugar décadas de poluição de carbono do céu”, disse a secretária de Energia, Jennifer Granholm, a repórteres. “Se implantarmos isso em escala, essa tecnologia pode nos ajudar a avançar seriamente em direção às nossas metas de emissão líquida zero.”

Uma vez operacionais, espera-se que os hubs removam mais de 2 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono por ano da atmosfera, o equivalente a tirar quase meio milhão de carros movidos a gás das estradas, disse Granholm. Projetos adicionais devem ser anunciados no próximo ano, disse o Departamento de Energia.

Além disso, a agência disse que selecionou 19 projetos para “negociações de prêmios” menores, incluindo um prêmio de $ 3 milhões para um hub de captura direta de ar (DAC) proposto por uma divisão da Chevron USA Inc. em San Roman, Califórnia, e $ 12,5 milhão para o Wyoming Regional Direct Air Capture Hub proposto pela empresa privada Carbon Capture Inc.

O DAC envolve o uso de máquinas para retirar o CO2 do ar ambiente e armazená-lo usando uma variedade de técnicas. A indústria é jovem e ainda está amadurecendo . A startup suíça Climeworks opera a maior planta DAC do mundo na Islândia, que é capaz de capturar 4.000 toneladas de CO2 anualmente. Isso equivale a alguns segundos das emissões de carbono da humanidade.

Leia mais aqui: “Como a captura de carbono pode ajudar a manter as energias fósseis na matriz de energia do futuro”

A empresa está atualmente construindo uma fábrica que diz ser capaz de capturar 36.000 toneladas de CO2 por ano, e outras startups estão procurando construir fábricas capazes de capturar milhares de toneladas de gases de efeito estufa do ar. Mesmo com esses esforços, o DAC continua caro e requer uma grande quantidade de energia.

O mundo precisará de DAC, bem como de outras formas de remoção de dióxido de carbono, para aumentar rapidamente nas próximas décadas. Quase todos os cenários para limitar o aquecimento global a 1,5°C, uma meta estabelecida no Acordo de Paris, exigirão a remoção de bilhões de toneladas de carbono da atmosfera a cada ano até meados do século, dizem cientistas do clima.

Um bom marco para avaliar se isso é alcançável será se a indústria conseguir capturar 1 milhão de toneladas de CO2 por ano até 2030. O mercado para esses serviços pode chegar a US$ 1 trilhão antes do final da década de 2030, de acordo com a pesquisa da BloombergNEF, se o mundo priorizar remoção de carbono de alta qualidade sobre compensações.

Cerca de 18 projetos de captura direta de ar estão operando em todo o mundo, mas os que estão sendo anunciados pelo Departamento de Energia se tornarão a primeira implantação em escala comercial nos EUA, disse Sasha Stashwick, diretora de política da Carbon180, uma organização focada na política de remoção de carbono. O financiamento geral representa um aumento de 400 fatores na capacidade do DAC, disse ela.