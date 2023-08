Argélia proíbe exibição do filme Barbie

O Ministério da Cultura da Argélia proibiu, segunda-feira, a exibição do filme “Barbie” no país, por alegada promoção de “homossexualidade e desvios ocidentais”.

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, o filme que vinha sendo exibido em alguns cinemas do país há várias semanas, foi proibido por não estar ” de acordo com as crenças religiosas e culturais da Argélia”.

Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken, o filme envia o boneco da Mattel Inc (MAT.O) em uma aventura no mundo real. O filme superou US$ 1 bilhão em vendas de bilheteira em todo o mundo desde sua estreia em 21 de julho.