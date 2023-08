Angola prevê criar política de migração laboral

O governo angolano prevê criar uma política de migração laboral, para proporcionar melhores benefícios e oportunidades aos trabalhadores migrantes e seus familiares.

A informação foi prestada, esta terça-feira, em Luanda, pelo inspector-geral do Trabalho, Vassili Agostinho, durante a abertura do Seminário sobre Política Nacional de Migração Laboral, referindo que a estratégia visa ainda a melhorar a gestão laboral e migratória.

Segundo o responsável, até ao momento, apenas quatro países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) possuem políticas nacional de migração, sendo Lesoto, Namíbia, Ilhas Seychelles e Zimbabwe.

Esses estados, disse, possuem políticas nacionais abrangentes à migração laboral, enquanto outros quatro (Botswana, Malawi e África do Sul) estão em estágios de movimentação para a criação da mesma.

Vassili Agostinho esclareceu que outros membros, como a República Democrática do Congo, Madagáscar Moçambique e Zâmbia manifestaram, recentemente, o interesse de desenvolver a mesma política.

No caso de Angola, referiu que ainda não possui, mas está a criar bases para desenvolver a política de migração laboral, lembrando que, em colaboração com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), realizou, em 2021, um Workshop sobre a Política Laboral para os Migrantes em Angola (Processo de Recrutamento).

No Workshop, prosseguiu, foram discutidas questões relacionadas à políticas de emprego de migrantes e o fortalecimento da cooperação entre todas as instituições, partilhando dados que podem ajudar o MAPTSS a ter mais acesso às informações das entradas e saídas dos trabalhadores migrantes.

“Desde o alcance da paz, em 2002, Angola tem registado um crescimento económico contínuo, estimulado também pela migração, daí ser necessário a elaboração de políticas para servir de ferramentas legais”, realçou.

Por sua vez, o chefe do Escritório da OIM em Angola, Alberto Muxa, disse que a organização está aberta para trabalhar com o Governo angolano na criação desta política Nacional.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) foi criada em 1951 e passou como Agência das Nações Unidas para Migração desde 2016, destinada a trabalhadores migrantes no mercado formal e informal.