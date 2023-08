Angola conta com apoio da UNESCO na recolha de indicadores sobre Ciência e Tecnologia

A secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Alice Almeida, disse hoje, em Luanda, que o país conta com o apoio da UNESCO na capacitação de técnicos que trabalham na recolha, análise e divulgação dos indicadores de CTI.

Ao falar na abertura da campanha de recolha de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) e do Seminário Metodológico de Recolha de Indicadores, a secretária de Estado referiu que a existência de quadros capacitados é uma condição importante para a produção correcta dos indicadores.

De acordo com a responsável, esta campanha de recolha de dados para a produção de indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação é de âmbito nacional e é referente ao período de 2015 a 2018.

Segundo a secretária de Estado, os resultados obtidos permitirão aferir o desempenho e a qualidade da actividade de CTI no país, bem como dos actores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Alice Almeida explicou que a recolha de indicadores de CTI visa a materialização dos objectivos da política nacional no quadro do Plano de Desenvolvimento Sectorial 2023-2027, do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI).

Já o seminário metodológico tem como objectivo transmitir e partilhar conhecimentos sobre os Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI), refere a mesma nota.