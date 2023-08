Sobe para 93 número de mortos nos incêndios no Havaí

Subiu para 93 o número de mortos nos incêndios florestais que atingiram a ilha americana de Maui, no arquipélago do Havai, de acordo com os dados divulgados neste domingo (13/08) pelas autoridades locais.

A previsão é que, à medida que as buscas prosseguem nas zonas devastadas, mais vítimas sejam encontradas. “Vai aumentar”, disse o governador do Havaí, Josh Green, se referindo ao número de óbitos. “Só podemos esperar e apoiar aqueles que estão vivos. Nosso foco agora é reunir as pessoas como pudermos, dar-lhes moradia e cuidados de saúde e depois voltar para a reconstrução.”

Estes incêndios florestais são os mais letais ocorridos nos EUA em mais de 100 anos, superando o de Camp Fire, no estado da Califórnia, que causou 85 mortos e reduziu a cinzas a cidade de Paradise.



Só duas vítimas identificadas

Dois dos três incêndios de Maui ainda estão ativos, segundo o último balanço feito pelo condado, que até agora apenas conseguiu verificar a identidade de duas das 93 vítimas confirmadas.

A polícia local sublinhou que o processo será lento, já que é necessária uma verificação genética ou dentária.

O governador Josh Green, disse que os incêndios já são já a “maior catástrofe natural que o Havaí já viveu”, segundo a emissora CNN, ultrapassando as 61 mortes confirmadas na sequência de um tsunami em 1960.

Antes de o Havaí se tornar um estado, em 1959, um tsunami em 1946 matou 158 pessoas.

O governador também estimou as perdas materiais em cerca de 6 bilhões de dólares. “Se olharmos para o que se viu agora em West Maui, 2.200 estruturas foram destruídas ou danificadas, 86% são residenciais”, frisou Green.