Rússia: Banco Central convoca reunião de emergência com a queda do rublo

O banco central da Rússia convocou uma reunião extraordinária para terça-feira depois que o rublo caiu para o nível de 100 por dólar pela primeira vez desde março do ano passado, enquanto a guerra da Rússia na Ucrânia se arrasta e as sanções internacionais atingem o comércio.

Os formuladores de políticas publicarão um comunicado sobre a taxa básica às 10h30 após a reunião, disse o Banco da Rússia num comunicado, sem dar mais detalhes. O banco central aumentou a sua taxa de juros básica em um ponto percentual para 8,5% no mês passado, o primeiro aumento desde as medidas de emergência impostas imediatamente após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

A taxa de câmbio emergiu como um barômetro de saúde para uma economia atingida pela redução das receitas de exportação e seu isolamento dos mercados financeiros internacionais, trazendo à tona disputas internas entre o governo e o banco central.

O rublo reverteu as perdas após o anúncio, subindo 0,8% a 98,5975 às 17h36 em Moscou. A moeda, que havia ultrapassado 101 na segunda-feira, enfraqueceu cerca de 27% este ano, tendo o terceiro pior desempenho dos mercados emergentes. O banco central tentou conter a crise dizendo que não compraria moeda estrangeira no mercado doméstico até o final de 2023.

O assessor econômico do Kremlin, Maxim Oreshkin, culpou o banco central por contribuir para a depreciação, uma repreensão incomum tornada pública momentos antes de a moeda russa ultrapassar 100 por dólar. A presidente do Banco da Rússia, Elvira Nabiullina, citou repetidamente a deterioração no comércio como a principal razão para a fraqueza do rublo.

Escrevendo num artigo publicado pela agência de notícias estatal Itar-Tass, o principal assessor económico do presidente Vladimir Putin disse que “a fonte do enfraquecimento do rublo e da aceleração da inflação é a política monetária branda”. A Rússia precisa de um rublo forte e os formuladores de políticas têm as ferramentas necessárias para normalizar o valor da moeda no futuro próximo, disse ele.

Mais cedo na segunda-feira, o banco central repetiu que atualmente não vê nenhuma ameaça à estabilidade financeira do desempenho do rublo e permite a possibilidade de aumentar as taxas de juros em suas próximas reuniões.

O valor das exportações está enfrentando uma “redução significativa” num momento em que a demanda por importações está aumentando num contexto de gastos elevados do governo e também como resultado do rápido crescimento dos empréstimos, afirmou em comunicado.

Os ataques públicos entre o Banco Central e o conselheiro económico do Kremlin, sugere discórdia nos mais altos escalões do establishment russo sobre como responder a uma queda do rublo que o levou a níveis vistos pela última vez semanas após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Situação orçamental

No que equivalia a uma defesa das políticas do governo, Oreshkin disse que as autoridades “conseguiram estabilizar a situação orçamentária” e esperam um superávit no terceiro trimestre, com o déficit no final do ano alinhado com os planeados 2% do PIB.

No restante do ano, a quantidade de receitas extras das vendas de petróleo e gás atingirá cerca de 800 bilhões de rublos (US$ 8 bilhões) acima do nível básico do orçamento, permitindo que o governo dependa menos de seu fundo de riqueza para cobrir o déficit fiscal, disse ele.

As receitas dos exportadores russos de petróleo e gás caíram para US$ 6,9 bilhões em julho, de US$ 16,8 bilhões no mesmo período do ano passado, de acordo com os dados mais recentes do banco central. A flexibilização das restrições à movimentação de dinheiro no exterior também levou a uma fuga acelerada de capitais, à medida que os russos correm para transferir fundos para contas estrangeiras.

“O enfraquecimento do rublo é o resultado do aperto internacional em torno da economia russa, mas também o custo de manter a economia funcionando”, disse Erik Meyersson , estrategista-chefe de mercados emergentes da SEB AB em Estocolmo. “Ninguém quer manter rublos, e a oferta limitada de divisas dos exportadores pesa sobre a moeda.”