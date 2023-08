Presidente da Coreia do Norte apela à intensificação da produção de mísseis

O Presidente norte-coreano apelou a uma intensificação radical da produção de mísseis depois de visitar fábricas de armamento no fim-de-semana, indicou hoje a agência de imprensa estatal norte-coreana KCNA. Este apelo surge a poucos dias do início de novas manobras militares conjuntas entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

De acordo com uma informação divulgada hoje pela agência estatal KCNA, Kim Jong Un visitou na sexta-feira e no sábado unidades de produção de mísseis, munições para lança-rockets e veículos blindados e mostrou-se satisfeito com o facto de um dos centros que visitou ter conseguido “aperfeiçoar as questões científicas e tecnológicas ligadas à produção” de mísseis.

Segundo a mesma fonte, aquando destas visitas, Kim Jong Un fixou o objectivo de aumentar consideravelmente a capacidade de produção de mísseis, mas também de obuses.

Após inspeccionar igualmente um novo modelo de veículo blindado, o líder norte-coreano declarou que o exército do seu país deve dispor de uma “força esmagadora”, deve estar pronto a enfrentar “qualquer guerra, a qualquer momento” e deve “aniquilar” o inimigo em caso de ataque.