Notícias com avatares de Inteligência Artificial são realidade e podem mudar a face do jornalismo

No mundo do jornalismo em constante evolução, está em curso uma alteração sísmica – uma mudança que desafia as convenções, perturba as práticas tradicionais e, se utilizada corretamente, pode anunciar o início de uma nova era.

A adoção da inteligência artificial está na vanguarda desta onda transformadora. O impacto no futuro do jornalismo é inegável, ameaçando potencialmente corroer a própria essência do jornalismo, ao mesmo tempo que revoluciona a forma como os jornalistas se relacionam com o público e fornecem notícias com maior clareza e alcance global.

À medida que assistimos ao aparecimento da primeira edição noticiosa do mundo totalmente automatizada por IA com apresentadores avatares digitais, as preocupações com as implicações desta tecnologia devem ser abordadas de modo a desbloquear o seu verdadeiro potencial.

Ao contrário do infame fenómeno das “falsificações profundas”, as notícias com avatares de IA – conhecidas como “Deep Real” – podem representar um compromisso com a verdade, a transparência e a busca da integridade jornalística.

Enquanto as deep fakes simbolizam o engano e a mentira, o Deep Real pode ser a antítese – uma manifestação de jornalismo genuíno que aproveita o poder da tecnologia.