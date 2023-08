Justiça de Hong Kong anula algumas condenações de sete ativistas da democracia

Sete dos mais proeminentes defensores da democracia de Hong Kong viram parte das suas condenações anuladas pelo seu papel num dos maiores protestos pró-democracia de 2019.

Um tribunal de Hong Kong ilibou esta segunda-feira sete figuras pró-democracia – incluindo o magnata dos media Jimmy Lai e os advogados Martin Lee e Margaret Ng – de organizarem uma manifestação contra a lei da extradição em 2019. No entanto, as suas condenações e sentenças relacionadas com a participação nesse protesto foram mantidas.

Na segunda-feira, o Tribunal de Recurso proferiu o seu veredito sobre o recurso apresentado por Lai, Martin Lee, Ng, os ativistas Lee Cheuk-yan e Leung Kwok-hung, e os antigos legisladores Cyd Ho e Albert Ho, que foram considerados culpados de organizar e participar conscientemente numa assembleia não autorizada em 18 de agosto de 2019.

Em abril de 2021, foram condenados a uma pena máxima de 18 meses de prisão, mas algumas penas foram suspensas.

Os requerentes foram agora ilibados da acusação de organização de uma reunião não autorizada e viram revogadas as respetivas sentenças, enquanto a acusação de participação consciente numa reunião não autorizada foi mantida.